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Какие привилегии получит Назарбаев благодаря особому статусу в Конституции

Просмотров:316 Опубликовано: Сегодня, 14:37
Какие привилегии получит Назарбаев благодаря особому статусу в Конституции
Ерлан Кошанов
Об этом рассказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

27 апреля в парламенте прошло пленарное заседание мажилиса, после которого спикер палаты Ерлан Кошанов ответил на вопрос журналистов о том, какие привилегии дает норма об экс-президенте в Конституции, передает корреспондент «Казинформ».

«Во-первых, дает право на защиту чести и достоинства. Во-вторых, обеспечение вопросов социальной защиты, пенсией, транспортом, охраной», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах парламента.

Председатель мажилиса отметил, что изменения в Конституцию сейчас находятся на рассмотрении Конституционного совета.

«Вы знаете, президент провел специальное совещание. На том же совещании все обсудили, заслушали отчет рабочей группы, а затем отправили в Конституционный совет. Конституционный совет опубликовал тот же проект. Вы хорошо знаете, какие статьи предлагает рабочая группа. В том числе и о статусе главы государства. Здесь исключен статус, привилегии главы государства. Только историческая роль основателя этого государства осталась в этой Конституции. Ожидается, что после принятия этой нормы Конституционный закон «О Первом Президенте» будет отменен», - пояснил Ерлан Кошанов.

Спикер мажилиса также отметил, что поправками исключается статус Елбасы.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 3 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:33
Охрана - это наши налоги, лучше бы обеспечили бы малоимущих и тд граждан страны, чем оплачивать за охрану Пенсионеру bazar
Никто его не тронет, раз он не будет иметь такой политической значимости cvetok
 
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  • Tolko
 Evgesha (Посетители) Сегодня, 15:20
Человек, которому нужна охрана внутри собственной страны - никогда не сможет понять что происходит и быть одним целым со "своим" народом.

Почему президента Португалии можно встретить на пляже с голым торсом и без охраны, а наши такие все важные и непреступные?
 
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  • Tolko
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:40
обеспечение вопросов социальной защиты, пенсией, транспортом, охраной»


о, боги, зачем ему охрана, кому он нужен на пенсии. где кроме постсовестких странах так охраняют бывших
 
 

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