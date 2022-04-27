Какие привилегии получит Назарбаев благодаря особому статусу в Конституции

Об этом рассказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.



27 апреля в парламенте прошло пленарное заседание мажилиса, после которого спикер палаты Ерлан Кошанов ответил на вопрос журналистов о том, какие привилегии дает норма об экс-президенте в Конституции, передает корреспондент «Казинформ».



«Во-первых, дает право на защиту чести и достоинства. Во-вторых, обеспечение вопросов социальной защиты, пенсией, транспортом, охраной», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах парламента.



Председатель мажилиса отметил, что изменения в Конституцию сейчас находятся на рассмотрении Конституционного совета.



«Вы знаете, президент провел специальное совещание. На том же совещании все обсудили, заслушали отчет рабочей группы, а затем отправили в Конституционный совет. Конституционный совет опубликовал тот же проект. Вы хорошо знаете, какие статьи предлагает рабочая группа. В том числе и о статусе главы государства. Здесь исключен статус, привилегии главы государства. Только историческая роль основателя этого государства осталась в этой Конституции. Ожидается, что после принятия этой нормы Конституционный закон «О Первом Президенте» будет отменен», - пояснил Ерлан Кошанов.



Спикер мажилиса также отметил, что поправками исключается статус Елбасы.