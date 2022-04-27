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Стоимость страховых полисов на авто пересмотрят в Казахстане

Просмотров:469 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Стоимость страховых полисов на авто пересмотрят в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Стоимость страховых полисов на авто в Казахстане привяжут к количеству ДТП в каждом конкретном регионе. Об этом сообщила депутат Мажилиса Дания Еспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Норма вошла в проект закона по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, который Мажилис одобрил во втором чтении.

"Все автолюбители покупают страховые полисы. И последние изменения в закон были в 2007 году. Ежегодно сумма страхового полиса зависит только от МРП. В настоящий момент, согласно этому законопроекту, будут рассматриваться новые изменения.

От чего теперь будет зависеть стоимость страховки. Во-первых, от территории нахождения автовладельца. Допустим, в Нур-Султане очень большое количество ДТП, а в том же Петропавловске страховых случаев процентов 25. Соответственно, при оплате полиса будет учитываться высокая аварийность, допустим, в Нур-Султане и Шымкенте и низкая аварийность в СКО. Водители СКО получат более дешевую страховку", - объяснила Дания Еспаева.

В дальнейшем, по ее словам, будет учитываться и дисциплина самого водителя.

"Если у вас, например, мало нарушений, вы являетесь добросовестным водителем, то при получении полиса это будет учитываться. Это называется коэффициент бонус-малус, который определяет, насколько автовладелец дисциплинирован", - добавила депутат.

Коэффициент бонус-малус - это показатель безаварийного вождения, который рассчитывается для каждого водителя на основе данных о страховых выплатах по ДТП, которые случились по его вине. Он отражает риск наступления страхового события и во многих странах влияет на стоимость полиса.


Источник: tengrinews.kz
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