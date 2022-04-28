Сенатор ответил на заявления зарубежных политиков о казахстанских биолабораториях

Депутат Сената Ахылбек Куришбаев прокомментировал заявления зарубежных политиков о военно-биологической деятельности, якобы проводящейся в казахстанских биологических лабораториях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Пользуясь случаем, хотел бы дать пояснения по работе наших биологических лабораторий уровня BSL-3. Во-первых, они занимаются разработкой диагностических и профилактических препаратов против особо опасных патогенных микроорганизмов второй и третьей группы. То есть с особо опасные вирусы первой группы с высоким уровнем смертности здесь не выделяются", - сказал Куришбаев в ходе обсуждения в Сенате законопроекта "О биологической безопасности Республики Казахстан".
Сенатор добавил, что эти лаборатории принадлежат Казахстану и полностью финансируются из республиканского бюджета для решения актуальных экономических проблем. Он подчеркнул, что биолаборатории не получают зарубежные гранты и в них не работают иностранные ученые.
"Иначе говоря, в своей деятельности наши лаборатории не подотчетны зарубежным странам. В-третьих, указанные лаборатории не являются секретными и закрытыми объектами, их работа абсолютно прозрачна и может в любое время проинспектирована международными экспертами", - добавил Куришбаев.
По его словам, строительство научных лабораторий BSL-3 велось казахстанскими специалистами под полным контролем казахстанского правительства.
"Экспертов США мы привлекали только лишь для того, чтобы быть гарантированными в биобезопасности этих лабораторий с учетом последних достижений науки и передового опыта", - заявил он.
Ахылбек Куришбаев напомнил, что Казахстан является ответственным участником Конвенции о запрещении бактериологического, биологического и токсинного оружия.
"Президенту нашей страны Токаеву принадлежит ряд важных инициатив в этой сфере. В частности, глава нашего государства предложил учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган - Международное агентство по биологической безопасности. И наконец, настоящим законопроектом еще раз декларируется, что в Казахстане запрещается обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического, биологического и токсинного оружия.
В этой связи хочу отметить, что заявления зарубежных политиков о том, что указанные лаборатории Казахстана могут под контролем иностранных государств заниматься военно-биологической деятельностью, абсолютно безосновательны", - заключил Куришбаев.
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