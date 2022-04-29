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Кортеж Кулибаева остановили в Нур-Султане за нарушение ПДД

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 19:48
Кортеж Кулибаева остановили в Нур-Султане за нарушение ПДД
Кадр из видео instagram.com/police.kz
В соцсетях появилось видео с задержанием якобы кортежа Тимура Кулибаева, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах ролика видно, что на обочине дороги стоит несколько дорогих иномарок, рядом люди в костюмах, полицейские и бойцы спецподразделения «Көкжал».

В описании к видео говорится, что это якобы кортеж Тимура Кулибаева.

«В Нур-Султане сотрудниками управления дорожной полиции был остановлен кортеж Тимура Кулибаева, за нарушение ПДД. На месте был составлен административный протокол», — утверждает автор публикации.

В полиции прокомментировали информацию о задержании дорожными полицейскими кортежа, который якобы сопровождал Тимура Кулибаева.

«29 апреля текущего года в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қорғау — Опасный водитель», согласно базы данных, на планшете программой АПК Қорғау сотрудниками полиции выявлен водитель автомашины Audi А8, которым в течение 40 дней были допущены 32 административных нарушения, зафиксированных камерами Сергек.

Ввиду того, что согласно статьи 893 КРКобАП, сроки добровольного исполнения постановления о наложении штрафа не истекли, водитель был уведомлен по 30-ти нарушениям посредством «Казпочты». Также на месте дано уведомление по двум дополнительным нарушениям», — сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Отмечается, что с водителем проведена профилактическая беседа, после чего он был отпущен

«Сопровождающая автомашина Lexus остановилась самостоятельно и после уехала вместе с Audi А8», — добавили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Департамент полиции предупреждает что в городе дорожная ситуация контролируется шестью тысячами камерами видеонаблюдения.

«Просим не допускать нарушений правил дорожного движения», — напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 29 апреля, с 8.00 до 14.00 в столице пройдут плановые антитеррористические учения, условия которых будут максимально приближены к боевым.



Источник: newtimes.kz
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