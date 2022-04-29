Кортеж Кулибаева остановили в Нур-Султане за нарушение ПДД

В соцсетях появилось видео с задержанием якобы кортежа Тимура Кулибаева, передает ИА «NewTimes.kz».На кадрах ролика видно, что на обочине дороги стоит несколько дорогих иномарок, рядом люди в костюмах, полицейские и бойцы спецподразделения «Көкжал».В описании к видео говорится, что это якобы кортеж Тимура Кулибаева.«В Нур-Султане сотрудниками управления дорожной полиции был остановлен кортеж Тимура Кулибаева, за нарушение ПДД. На месте был составлен административный протокол», — утверждает автор публикации.В полиции прокомментировали информацию о задержании дорожными полицейскими кортежа, который якобы сопровождал Тимура Кулибаева.«29 апреля текущего года в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қорғау — Опасный водитель», согласно базы данных, на планшете программой АПК Қорғау сотрудниками полиции выявлен водитель автомашины Audi А8, которым в течение 40 дней были допущены 32 административных нарушения, зафиксированных камерами Сергек.Ввиду того, что согласно статьи 893 КРКобАП, сроки добровольного исполнения постановления о наложении штрафа не истекли, водитель был уведомлен по 30-ти нарушениям посредством «Казпочты». Также на месте дано уведомление по двум дополнительным нарушениям», — сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.Отмечается, что с водителем проведена профилактическая беседа, после чего он был отпущен«Сопровождающая автомашина Lexus остановилась самостоятельно и после уехала вместе с Audi А8», — добавили в пресс-службе ДП Нур-Султана.Департамент полиции предупреждает что в городе дорожная ситуация контролируется шестью тысячами камерами видеонаблюдения.«Просим не допускать нарушений правил дорожного движения», — напомнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что 29 апреля, с 8.00 до 14.00 в столице пройдут плановые антитеррористические учения, условия которых будут максимально приближены к боевым.