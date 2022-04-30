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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Российским туристам впервые предложили пляжные туры в Казахстан

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Российским туристам впервые предложили пляжные туры в Казахстан
Фото сайта www.atorus.ru
Российские туроператоры впервые предложили туристам пляжные туры в Казахстан на Каспийское море. О новом варианте отдыха в «в турецком стиле» рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, в условиях кризиса и авиасанкций туроператоры запустили нетрадиционные программы туров в Казахстан — пляжный отдых на Каспийском море в районе Актау. Отмечается, что казахский курорт по условиям и качеству сравним с турецким побережьем, например, туристический сезон здесь длится с мая по сентябрь, средняя температура моря плюс 23-25 градусов, воздуха — 35-45 (в июле и августе).

Путешественникам предлагается остановиться в отелях премиум-категории с концепцией «все включено». Так, турпакет на неделю в пятизвездочный Rixos Water World Aktau с прямым перелетом из Москвы в мае обойдется от 157,2 тысячи рублей на двоих. За путевку в гостиницу «четыре звезды» с включенными завтраками и авиабилетами придется заплатить от 90 тысяч рублей.




Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 13:59
Вот они удивятся, почувствовав в сорокаградусную жару в июле температуру воды в +17 градусов
 
 

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