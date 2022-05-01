Астана. 30 апреля. КазТАГ – Новые антиковидные правила для пересекающих границу вступят в силу с 5 мая в Казахстане, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения.



«С 5 мая вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РК с требованием об обязательном предъявлении справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР иностранцами и лицами, имеющими вид на жительство в РК, в том числе гражданами Республики Казахстан, при пересечении Государственной границы РК через все пункты пропуска (воздушные, автомобильные, железнодорожные и морские), при отсутствии документального подтверждения о получении в РК ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента не прошло не более 6 месяцев, и документов о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан», - говорится в сообщении в субботу.



Редакция КазТАГ приводит текст названного постановления полностью.



Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан:



В целях предупреждения ввоза и распространения на всей территории Республики Казахстан коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19), в соответствии с пунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Акимам, руководителям управлений здравоохранения (общественного здоровья) областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте обеспечить проведение ограничительных мероприятий в отношении лиц, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан, в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан авиарейсами, на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в соответствии с приложениями 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.



2. Министерству индустрии и инфраструктурного развития, руководителям авиакомпаний, железнодорожных администраций и морских компаний обеспечить:



1) посадку на борт воздушного судна, пассажирского вагона железнодорожного состава и морского судна, прибывающих из-за рубежа в Республику Казахстан пассажиров, предоставивших справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языках), с даты выдачи результата которого не прошло 72 часа на момент пересечения Государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка).



Не требуется предоставление Справки детям в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; членам правительственных делегаций Республики Казахстан, экипажам авиакомпаний, локомотивных бригад, экипажам морских судов и лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном и морском транспорте; лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы Республики Казахстан, при предоставлении документального подтверждения; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;



2) информирование при приобретении проездных документов о необходимости наличия у пассажира Справки, либо наличия документального подтверждения получения ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент въезда в Республику Казахстан, паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;



3) незамедлительную передачу специалисту санитарно-карантинного пункта в пункте пересечения через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающей с таможенной границей Евразийского экономического союза, манифеста и генеральной декларации воздушного и морского судов, списков пассажиров железнодорожного состава; специалисту территориального подразделения Департамента на транспорте в пунктах пересечения через Государственную границу Республики Казахстан с государствами-членами Евразийского экономического союза списки пассажиров железнодорожного состава.



При этом предоставляются списки пассажиров железнодорожного состава (Ф.И.О., место жительства либо предполагаемое место проживания, контактные номера, ИИН) с разбивкой по гражданам Республики Казахстан и общему количеству иностранных граждан, а также количеству пассажиров со Справками и паспортами вакцинации.



3. Департаменту на транспорте, территориальным департаментам Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – территориальные департаменты), структурным подразделениям органов государственных доходов обеспечить:



1) проведение санитарно-карантинного контроля лиц, прибывающих из-за рубежа в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;



2) инструктаж сотрудников пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан по вопросам профилактики COVID-19;



3) направление в территориальные департаменты информации по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, железнодорожным транспортом и морскими судами без Справки (Департамент на транспорте);



4) мониторинг за лицами, прибывающими железнодорожным транспортом с территории государств-членов Евразийского экономического союза без Справки с последующим привлечением к предусмотренной законодательством ответственности при неисполнении уведомлений о прохождении ПЦР тестирования в течение 72 часов.



4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан ознакомить с настоящим постановлением дипломатические представительства, аккредитованные в Республике Казахстан.



5. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан»:



1) принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан;



2) информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа.



6. Считать утратившим силу:



1) Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 3 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан»;



2) Пункт 5 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 18 февраля 2022 года № 11 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан».



7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



8. Настоящее постановление вступает в силу в 00 часов 5 мая 2022 года.