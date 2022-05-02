На сколько подорожали новые авто с начала 2022 года

Первые месяцы 2022 года оказались крайне богатыми на события, начиная с «кровавого января» и заканчивая продолжающимся российско-украинским конфликтом. Ослабление тенге к мировым валютам и геополитические препоны не могли не сказаться на стоимости новых автомобилей в автосалонах. Локальные дистрибьюторы начали корректировать ценники ещё в марте, и процесс этот продолжается.



Hyundai



На первых порах после резкого скачка курса тенге к доллару в конце февраля 2022 года Hyundai повысила цены только на одну модель — седан Accent. Если в январе за машину просили от 6.4 млн до 7.5 млн тенге, то уже в начале марта стоимость наиболее доступной вариации с двигателем 1.4 и механикой выросла до 7.1 (+10.9 %) млн тенге, тогда как за машину в максимальной комплектации Elegance с мотором 1.6 и автоматом стали просить 8.2 млн тенге (+9.3 %). Такими ценники остались и в конце апреля.



Остальная модельная линейка подорожала чуть позже. Так Elantra, к примеру, выросла с 8.4–12.2 млн тенге до 9.2–13.5 млн тенге. Самый продаваемый автомобиль марта — Hyundai Sonata прибавил миллион в простейшей версии и 1.4 млн тенге в топовой.



В целом же цены на автомобили Hyundai выросли от 800 тыс. до 1.8 млн тенге в зависимости от модели. Единственным исключением на сегодняшний день является Creta. Прайсы на кроссовер второго поколения не менялись. За машину просят от 9.1 до 13.1 млн тенге.



Chevrolet



Самые популярные модели «шеви» в лице Cobalt и Nexia стали дороже на 1 млн и 900 тыс. тенге соответственно в минимальных комплектациях и 800 тыс. и 1.1 млн тенге в топовых. То есть за Cobalt в конце апреля уже просят от 6.5 до 7 млн тенге, а за Nexia — от 6.2 до 6.7 млн.



Переднеприводный кроссовер Tracker прибавил сразу 1.4 млн тенге в базе и оценивается в 10.7 млн тенге, тогда как максимальная версия подорожала на 1.2 млн тенге и стоит нынче 11 млн. Паркетник Equinox, который с недавнего времени служит в алматинской полиции, с начала года подорожал всего на 300 тыс. тенге, с 16 млн до 16.3 млн. Правда, в салонах до сих пор реализуют машины 2021 модельного года.



А вот ценники на Tahoe и Trailblazer с начала 2022 года не менялись. Обе машины доступны в одной комплектации и стоят 31.9 млн и 16.5 млн тенге соответственно.



Kia



В гамме Kia подорожали абсолютно все модели. Прибавки варьируются от 500 тыс. тенге до 2.2 млн в зависимости от автомобиля. Для примера: популярный седан Rio в топовой версии Premium стоит 10.2 млн тенге вместо 8.9 млн, или на 14.6 % больше, а Сerato, вошедший по итогам марта в топ-10 продаж, в комплектации Premium подорожал с 11.7 млн до 12.7 млн тенге (+8.54 %).



Ну а 2.2-миллионная прибавка относится к максимальной версии кроссовера Kia Sorento. Его цена выросла с 20.4 млн до 22.6 млн тенге. В процентном выражении речь идёт о плюс 10.8.



В мае удорожание ждёт и Kia Sportage. Модель сменит поколение. По состоянию на февраль 2022 года цены на паркетник варьировались от 13.1 млн до 14.9 млн тенге. Стоимость новинки озвучена пока не была, но вполне можно ожидать, что следующий «Спортейдж» окажется дороже соплатформенного Hyundai Tucson. За него сейчас просят от 12 млн до 17.3 млн тенге.



Lada



Продукция АВТОВАЗа, собираемая на заводе в Костанае, не осталась в стороне от удорожания. Так, самая доступная вариация седана Lada Granta в январе стоила чуть менее 3.7 млн тенге. Сейчас же в графе «От» значатся 4.7 млн, то есть подорожала на целый миллион.



Цены на четырёхдверную Vesta поднялись с 5.8 млн до 6.2 млн тенге (+6.9 %) в простейшей комплектации. Версии побогаче прибавили больше. Comfort с вариатором теперь оценивается в 8.4 млн тенге вместо 7.4 млн (+13.5 %). Правда, в наличии таких машин сейчас нет. У дилеров можно найти «Весту» только с механической коробкой.



А вот Niva Travel подорожала всего на 300 тыс. тенге в минимальной и максимальной комплектациях, тогда как средняя версия Comfort стала стоить 7 190 000 тенге вместо 7 160 000.



Toyota



У японского производителя цены также выросли на весь модельный ряд без исключения, причём на некоторые автомобили вроде Toyota Land Cruiser в версии GR Sport и LC Prado в комплектации «Люкс» они увеличились разом на 6.8 млн (+13.4 %) и 7.5 млн тенге (+20.8 %) соответственно. Топовый прадик теперь стоит 43.5 млн тенге вместо 36 млн. Почти столько же стоил самый простой LC 300 с турбомотором 3.5 в январе 2022-го. И это, разумеется, без допов, которые нынче без зазрения совести прикручивают на машины.



Toyota Camry в минимальной комплектации «Стандарт» с 2-литровым мотором и вариатором теперь оценивается в 14.9 млн тенге против 12.6 млн (+18.2 %) в начале 2022-го. Цены на машины с двигателем 2.5 в апреле начинаются с 17.1 млн тенге (+17.9 %). В начале года их предлагали по 14.5 млн тенге. Ну а топовая версия «Люкс» с 3.5-литровым V6 обойдётся в 25.5 млн тенге вместо 21.6 млн (+18.1 %).



Как мы видим, если на одни модели с начала 2022 года ценники так и не переписали, то в случае с некоторыми другими всего за четыре месяца стоимость выросла более чем на 20 %. И речь сейчас идёт только об официальных рекомендованных ценах без учёта дилерских наценок за далеко не всегда нужное дополнительное оборудование. Хотя на этом поприще в 2022-м есть некоторые подвижки. Так, продавцы Hyundai в лице Astana Motors ранее заявляли, что готовы реализовывать технику без допов, а буквально недавно с таким же заявлением выступили и некоторые автосалоны марки Lada.