Ценник на шампанское в подмосковном супермаркете развеселил россиян

Подмосковный супермаркет установил скидку в одну копейку на шампанское, сообщили в группе «Подслушано — Сергиев Посад» во «ВКонтакте». Фото акционного ценника развеселило россиян.



На слабоалкогольный напиток марки «Санто-Стефано» российского производства снизили цену с 239 до 238 рублей 99 копеек. В комментариях акцию в шутку назвали «аттракционном невиданной щедрости». Кто-то при взгляде на снимок из супермаркета вспомнил известную пословицу «копейка рубль бережет». Один из комментаторов назвал скидку в одну копейку маркетинговым ходом для привлечения внимания.



Инцидент прокомментировала в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» юрист Ирина Зуй. «Магазин вправе установить любую скидку. Даже такую ничтожно малую. Нарушения закона в этом нет», — пояснила она.



Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин спрогнозировал снижение цен на ряд товаров в магазинах.