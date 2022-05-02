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Ценник на шампанское в подмосковном супермаркете развеселил россиян

Просмотров:280 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Ценник на шампанское в подмосковном супермаркете развеселил россиян
Фото: страница «Подслушано - Сергиев Посад» во «Вконтакте»
Подмосковный супермаркет установил скидку в одну копейку на шампанское, сообщили в группе «Подслушано — Сергиев Посад» во «ВКонтакте». Фото акционного ценника развеселило россиян.

На слабоалкогольный напиток марки «Санто-Стефано» российского производства снизили цену с 239 до 238 рублей 99 копеек. В комментариях акцию в шутку назвали «аттракционном невиданной щедрости». Кто-то при взгляде на снимок из супермаркета вспомнил известную пословицу «копейка рубль бережет». Один из комментаторов назвал скидку в одну копейку маркетинговым ходом для привлечения внимания.

Инцидент прокомментировала в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня» юрист Ирина Зуй. «Магазин вправе установить любую скидку. Даже такую ничтожно малую. Нарушения закона в этом нет», — пояснила она.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин спрогнозировал снижение цен на ряд товаров в магазинах.


Источник: moslenta.ru
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