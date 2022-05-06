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Врачи назвали безопасную для здоровья суточную норму кофе

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 20:26
Врачи назвали безопасную для здоровья суточную норму кофе
Фото из открытых источников
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова и нутрициолог Ирина Царькова в беседе с URA.RU назвали безопасную для здоровья суточную норму кофе, сообщает Tengrinews.kz.

"Идеально - две чашки кофе в день. На завтрак, чтобы проснуться, и на полдник, но чтобы обязательно была какая-то еда, чтобы не было заброса желудочного содержимого в пищевод. Но не шоколад, так как кофе с шоколадом не сочетается, в итоге вы можете получить изжогу", - заявила диетолог Дианова.

По ее словам, для правильного перекуса нужна клетчатка и белково-жировые продукты, например, орехи, урбеч (паста из сырых семян или орехов - прим.), особенно это полезно для пожилых людей, сыр.

"Я очень люблю в полдник брать сушеные бананы с урбечом и кофе с молоком. Это перекус, он не должен быть очень объемным, он должен просто утолить голод", - пояснила специалист.

Ирина Царькова подчеркнула, что при употреблении кофе нужно смотреть на свою генетическую переносимость напитка.

"Здесь изначально на чаше весов стоит состояние пациента, его генетическая переносимость и непереносимость. Если генетической или пищевой непереносимости нет, то достаточно в день, без вреда для здоровья, выпивать по одной чашке кофе. Максимум две, но не больше. И главное, без молока", - отметила врач.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Username (Посетители) Сегодня, 22:25
Меня как кофемана бомбит уже от этих учёных. То 4 кружки, то 3, теперь 2. Каждый "учёный" свое толкает. На чем вообще основываются их заключения.
 
 

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