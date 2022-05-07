Проститутки "захватили" верхние этажи жилого комплекса в Алматы

Жильцы жилого комплекса "Айгерим" в Алматы пожаловались на незаконный захват технических этажей. Новые хозяева переоборудовали нежилые помещения под квартиры и сдают их посуточно в аренду. Жильцы заявляют, что над их головами оказывают интим-услуги. Об этом говорится в сюжете телеканала "Астана", передает Tengrinews.kz.
"Это госпожа Ергалиева и господин Саткож, декларируют себя как собственники этих помещений. Мы пытались остановить это строительство. Факт этого строительства, он сам по себе противоречит пункту 3 статьи 40 Закона о жилищных отношениях, в котором говорится, вся процедура должна быть согласована с не менее чем 2/3 собственников квартир", - заявил местный житель Константин Богомолов.
На переоборудование этажей жильцы дома не согласились. Разрешение не дало и городское Управление градостроительного контроля. Но новенькие апартаменты все равно начали сдавать в аренду посуточно и по часам, негодуют жильцы. Подъезд превратился в проходной двор.
"Ночные бабочки. Непонятно, откуда они, что они делают. Боимся детей выпускать. Не то что детей, я вообще боюсь супругу выпускать вечером прогуляться, потому что непонятные люди здесь сидят. Я сам спортсмен, сколько раз я выходил, гонял их", - говорит житель многоэтажки Галым Тенизов.
По словам жильцов, поговорить с захватчиками не представляется возможным. Доступ к техническим этажам полностью отрезан. Новые владельцы установили специальный замок.
Поговорить с теми, кто открыл бизнес на верхних этажах ЖК, не удалось и журналистам. Телефонные звонки остались без ответа.
Тем временем в Управлении градостроительного контроля сообщили, что за многочисленные нарушения собственник - компания "Астана Строй Инвест" уже оштрафован.
"Были приняты меры, выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ и устранение допущенных нарушений до 4 мая текущего года. Нами сейчас направлено уведомление собственнику о предоставлении информации по исполнению предписания. В течение трех рабочих дней должны нам предоставить информацию", - заявил специалист управления градостроительного контроля Дархан Тайсаринов.
В ведомстве подчеркнули, что, если предписание не будет исполнено, дело направят в суд. Жильцы жилого комплекса уже записали видеообращение к Президенту.
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