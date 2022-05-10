Казус во время поздравления ветерана в Костанае взбудоражил Казнет

Инцидент произошел во время поздравления ветерана войны "Фронтовыми бригадами" в одном из дворов Костаная, передает Liter.kz со ссылкой на Qumash.На кадрах, бурно обсуждаемых в Казнете, видно, как в начале выступления перед ветераном мимо проходила женщина почти топлес. Организаторы резко приостановили поздравление. Но когда она ушла, концерт продолжился.В Сети случай вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни откровенно подшучивали, других возмутило, что такое видео публикуется на всеобщее обозрение."Система охлаждения". "Терминатор келе жатыр". "Ну, скорее всего, это больной человек, а сейчас весна. Есть быть родные, которые должны за ней приглядывать, но все может быть. А оператор не ожидал, что ему так "повезёт", "Штраф, если нет справки от психиатра". "Зачем вообще было выкладывать", – писали пользователи.