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Казус во время поздравления ветерана в Костанае взбудоражил Казнет

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Казус во время поздравления ветерана в Костанае взбудоражил Казнет
Кадр из видео
Инцидент произошел во время поздравления ветерана войны "Фронтовыми бригадами" в одном из дворов Костаная, передает Liter.kz со ссылкой на Qumash.

На кадрах, бурно обсуждаемых в Казнете, видно, как в начале выступления перед ветераном мимо проходила женщина почти топлес. Организаторы резко приостановили поздравление. Но когда она ушла, концерт продолжился.

В Сети случай вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни откровенно подшучивали, других возмутило, что такое видео публикуется на всеобщее обозрение.

"Система охлаждения". "Терминатор келе жатыр". "Ну, скорее всего, это больной человек, а сейчас весна. Есть быть родные, которые должны за ней приглядывать, но все может быть. А оператор не ожидал, что ему так "повезёт", "Штраф, если нет справки от психиатра". "Зачем вообще было выкладывать", – писали пользователи.



Источник: liter.kz
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