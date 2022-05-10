Казус во время поздравления ветерана в Костанае взбудоражил Казнет

Инцидент произошел во время поздравления ветерана войны "Фронтовыми бригадами" в одном из дворов Костаная, передает Liter.kz со ссылкой на Qumash.
На кадрах, бурно обсуждаемых в Казнете, видно, как в начале выступления перед ветераном мимо проходила женщина почти топлес. Организаторы резко приостановили поздравление. Но когда она ушла, концерт продолжился.
В Сети случай вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни откровенно подшучивали, других возмутило, что такое видео публикуется на всеобщее обозрение.
"Система охлаждения". "Терминатор келе жатыр". "Ну, скорее всего, это больной человек, а сейчас весна. Есть быть родные, которые должны за ней приглядывать, но все может быть. А оператор не ожидал, что ему так "повезёт", "Штраф, если нет справки от психиатра". "Зачем вообще было выкладывать", – писали пользователи.
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