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О вреде фруктовых йогуртов по утрам предупредила диетолог

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 09:15
О вреде фруктовых йогуртов по утрам предупредила диетолог
Иллюстративное видео
Привычка есть фруктовые йогурты на завтрак может привести к нежелательным последствиям для здоровья, предупредила российская диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Радио Sputnik".

Йогурты с фруктами или злаками содержат большое количество добавленного сахара, отметила Матыскина.

"Это не самый лучший продукт для утра, потому что в это время суток нужно насытить наш организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда. Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь", - объяснила диетолог.

Скачки уровня сахара в крови, по ее словам, опасны не только тем, что подталкивают человека к употреблению избыточного количества пищи, но и тем, что могут спровоцировать развитие диабета.

"Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Таким образом мы провоцируем "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету", – заключила Екатерина Матыскина.


Источник: tengrinews.kz
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