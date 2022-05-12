О вреде фруктовых йогуртов по утрам предупредила диетолог

Привычка есть фруктовые йогурты на завтрак может привести к нежелательным последствиям для здоровья, предупредила российская диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Радио Sputnik".



Йогурты с фруктами или злаками содержат большое количество добавленного сахара, отметила Матыскина.



"Это не самый лучший продукт для утра, потому что в это время суток нужно насытить наш организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда. Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь", - объяснила диетолог.



Скачки уровня сахара в крови, по ее словам, опасны не только тем, что подталкивают человека к употреблению избыточного количества пищи, но и тем, что могут спровоцировать развитие диабета.



"Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Таким образом мы провоцируем "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету", – заключила Екатерина Матыскина.