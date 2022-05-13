В школе, оказавшейся в центре скандала вокруг изнасилования первоклассника, выявили нарушения

Частная школа "Марьям" в Алматы / Фото Informburo.kz
Комиссия установила, что нарушения есть как в организации учебно-воспитательной работы, так и в выполнении санитарных требований.
В алматинской частной школе "Марьям" провели проверку, после того как отец одного из учеников написал заявление об изнасиловании своего сына-первоклассника в школьном туалете.
Представители Комитета по охране прав детей провели беседы с администрацией и педагогами школы. Школьнику оказывают психологическую помощь.
Обстоятельства дела об изнасиловании устанавливает полиция. Тем временем проверка МОН выявила в школе нарушения, не связанные с изнасилованием.
"Комиссия выявила нарушения в организации учебно-воспитательной работы, обеспечении безопасности детей (несоблюдение соответствующих требований к обеспечению видеонаблюдения), выполнении необходимых санитарно-гигиенических требований (слабое освещение классов, отсутствие вентиляционной системы) и другие нарушения. Проверка продолжается, по её итогам будут приняты меры", – говорится в сообщении МОН.
Отец первоклассника ранее в подробностях рассказал, как узнал об изнасиловании сына в школе "Марьям" и потребовал справедливого расследования и наказания для обидчиков ребёнка. По его словам, за обучение сына в частной школе он платит 135 тысяч тенге в месяц.
В изнасиловании отец ребёнка обвинил троих учеников седьмого класса.
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