Индия ввела запрет на экспорт пшеницы

Индия ввела немедленный запрет на экспорт пшеницы. Как указывается в заявлении правительства страны, это решение призвано сдержать рост цен на внутреннем рынке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
При этом в Нью-Дели заявили, что все существующие контракты на поставку будут выполнены. Кроме того, будут осуществляться поставки на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для "удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств".
В соответствии с прогнозом, скорректированном в мае, в этом году индийские фермеры соберут менее 100 миллионов тонн пшеницы, тогда как в феврале ожидалось, что урожай превысит 111 миллионов тонн. Издание отмечает, что государство каждый год покупает у производителей большую часть урожая, чтобы обеспечить зерном более бедные слои населения.
"На мировом рынке запрет на экспорт из Индии, являющейся вторым в мире производителем пшеницы, скорее всего, приведет к дальнейшему росту цен, вызванному в том числе войной в Украине и связанным с нею сокращением экспорта из черноморского региона. По оценкам ООН, в Украине хранится почти 25 миллионов тонн зерна предыдущего урожая, которые невозможно вывезти из-за ведущихся боевых действий, а также блокируемых Россией путей доставки и портов", - пишет издание.
Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Эздемир подверг критике решение Нью-Дели. "Мы все, особенно крупные страны-экспортеры, также несем ответственность за весь остальной мир", - заявил Эздемир после завершения встречи аграрных министров "Большой семерки".
Он добавил, что G7 принципиально выступает против запретов на экспорт. "Мы призываем держать рынки открытыми", - подчеркнул немецкий министр.
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