Увидим в ЦОНе не только Лещенко, или Почему казахстанские банки спокойно выдают россиянам ИИН

В то время как Россия тонет во всевозможных ограничениях и запретах, наложенных коллективным Западом, жители этой страны находят все новые лазейки для того, чтобы жить как раньше. Один из таких способов – поездка в Казахстан за банковской картой Visa или Mastercard, которые ушли с российского рынка. В этой связи собственный корреспондент ИА «NewTimes.kz» Нелли Адаменко поинтересовалась у экспертов, не грозят ли Казахстану вторичные санкции за обслуживание россиян.



В период с 24 февраля по 17 мая ИИН в Казахстане получили 34960 граждан Российской Федерации. Многие россияне открыто хвалятся в своих постах социальных сетях тем, как они ездят в Казахстан, чтобы в наших ЦОНах получить ИИН, и открыть здесь банковские счета. Нашумевшей стала новость о том, что в алматинский ЦОН наведался известный исполнитель Лев Лещенко. Наиболее продвинутые и вовсе не выезжают в Казахстан, а оформляют ИИН дистанционно с помощью ЭЦП. В чем им активно помогают наши соотечественники.



Как правило, россияне обращаются в банки, где не требуется справка о работе в РК. В некоторых банках им буквально через неделю откроют мультивалютную карту.



По словам российского эксперта Всеволода Сазонова, пострадать от вторичных санкций могут не только лица, причастные к нарушению международного права. Эти меры могут вводиться против компаний, нарушающих санкционный режим путем осуществления значительных транзакций с компаниями из санкционных списков.



«Введение против бизнеса вторичных санкций влечет существенные неблагоприятные последствия, ─ поясняет Сазонов. ─ Лица, в отношении которых эта мера применяется, могут быть подвергнуты мерам воздействия, от различной степени ограничения доступа на рынки США, до включения в список лиц особой категории, что влечет блокировку всех счетов таких лиц в США и запрет для американских лиц на сотрудничество с ними. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, не связанную с США основным риском является отказ банков и иных кредитных организаций в обслуживании, невозможность осуществления долларовых транзакций, а также отказ от сотрудничества со стороны иностранных контрагентов».



В сложившихся обстоятельствах, даже для добросовестно действующих предпринимателей существует опасность нарушения санкционного режима при проведении сделок без достаточной степени осмотрительности. Основная проблема для ведения бизнеса, по мнению эксперта в том, что не существует универсального метода для признания транзакции значительной.



Несмотря на то, что управление по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало разъяснения, которые могут помочь в определении «значительности» транзакции, перечень указанных там оснований не является исчерпывающим. За последние несколько лет сформировалась практика отказа в обслуживании счетов европейскими банками из-за связи клиента с лицами из санкционных списков.



Финансист, бывший заместитель председателя правления Нацбанка и вице-министр финансов, ныне научный сотрудник Уразалы Ержанов отмечает, что вопрос вторичных санкций многоплановый и довольно сложный. Но уверен, что казахстанским банкам ничего не грозит за обслуживание простых россиян.



«Тот объем санкций, которые коллективный Запад вводит в отношении России, уникален. Раньше такого никогда не было. Ни одна страна не получала такой объем санкций в отношении себя и своих граждан. Но я не думаю, что открывают счета лица, которые находятся в «черных списках». Вот если будет выявлено, что открыли счет, выдали карточку такому лицу, надо предполагать, у банков будут проблемы, ─ говорит Уразалы Сантаевич. ─ Думаю, что наши банки с головой дружат и такого не допустят. С другой стороны, казахская власть ведет достаточно продуманную политику, придерживается в определенном смысле нейтралитета. Более того, оказывается всевозможная гуманитарная помощь пострадавшим гражданам Украины».



Финансист предполагает, что такая ситуация благоприятна для Казахстана. Ведь сюда приезжают не самые бедные люди.



«В конечном счете, их цель ─ путешествовать по миру и платить за отели, питание, медуслуги и так далее. Наверняка на каждом таком счете будет порядка 50 тыс долларов. Это достаточно большой приток в плане розничного бизнеса и этого только польза для казахстанской банковского системы, экономики нашей страны, в целом», ─ считает Уразалы Ержанов .



Что такое вторичные санкции, подробно разъяснил финансовый аналитик Андрей Чеботарев.



«Вторичные санкции вводятся против конкретных компаний и конкретных лиц. Им действительно нельзя ни открывать счета, ни завозить их в Казахстан. Но мы это, собственно, и не делаем. Именно поэтому у нас и идет продажа Сбербанка Казахстана – дочки российского банка. Именно поэтому и банк Альфа-Казахстан уже продан. Но против, условно говоря Васи из Москвы, Светы из Самары или Ивана из Новосибирска, если они не входят в санкционные списки и не развязывали войну, санкции не накладываются», ─ пояснил он.



Финансовый аналитик подчеркнул, что общая философия западных санкций заключается в том, чтобы наказать реально виновных за развязывание войны, а не всех подряд.



«Именно поэтому Вася, Света и Иван имеют полное право приехать к нам, получить здесь ИИН и открыть банковский счет. И нам за это ничего не будет. А нашим банкам это, напротив, сулит прибыли и в целом улучшение казахстанского банковского сектора, и к тому же приток налоговых поступлений. Казахстанские банки уже давно проверяют досье на личности, которые к нам приезжают и хотят обслуживаться, в том числе есть ли они в санкционных списках. Для этого есть определенная процедура», ─ заверил Андрей Чеботарев.



В Telegram-канале Finance.kz накануне опубликовал краткую информацию из письма АРРФР банкам, где четко обозначено, что нам не грозят вторичные санкции за открытие счетов россиянам, белорусам и всем других гражданам, которые не находятся в санкционных списках. Для проверки этого в банках существуют специальные отделы и процедуры.