Лишь один казахстанский вуз попал в престижный рейтинг топовых университетов мира

Рейтинг выделяет две тысячи лучших вузов среди почти 20 тысяч учебных заведений по всей земле.



В престижный академический рейтинг топовых университетов мира попал всего один казахстанский вуз, передает Arnapress.kz со ссылкой на Finprom.kz.



Один из самых весомых рейтингов высших учебных заведений – академический рейтинг университетов мира, который составляет Center for World University Rankings (CWUR). В отличие от прочих, рейтинг CWUR не полагается на опросы и данные, предоставленные самими университетами. Рейтинг составлен на основе объективного анализа по четырём ключевым направлениям:



уровень образования, учитывающий академические успехи выпускников;

потенциал трудоустройства, учитывающий выпускников, занимающих руководящие должности в крупных компаниях;

качество преподавательского состава, учитывающее преподавателей, получивших престижные академические награды;

научно-исследовательский потенциал, учитывающий исследовательские работы, публикации в ведущих журналах, влияние на академическую среду и цитируемость научных работ.



В 2022 году оценку получили почти 20 тысяч вузов по всей земле. В результате был составлен список из двух тысяч лучших учебных заведений – GLOBAL 2000.



Среди всех вузов Казахстана в престижный рейтинг CWUR вошёл только Назарбаев Университет (1765-е место в топ-2000 среди 19,8 тысячи вузов мира).



Более того, Назарбаев Университет – не только единственный казахстанский вуз, но и единственный вуз в Центральной Азии, попавший в рейтинг.



Казахстану есть к чему стремиться. Для сравнения: среди стран СНГ в рейтинг вошли сразу 42 вуза из России, шесть вузов из Украины*, два вуза из Беларуси. У Армении и Азербайджана так же, как и у РК, попало в рейтинг всего по одному вузу. Среди тюркских государств у Турции в рейтинг попали сразу 56 высших учебных заведений.



Среди азиатских стран в целом лучший показатель – у Японии: Токийский университет занял 13-е место. Среди стран СНГ – у России: МГУ оказался на 202-м месте.



В топ-5 лучших из лучших попали три американских (Гарвардский университет, Массачусетский институт технологий и Стэндфордский университет) и два британских вуза (Кембриджский и Оксфордский университеты).



Заметим, количество вузов в РК планомерно сокращается: ликвидируются слабые учебные заведения, усиливается контроль над уровнем образования. Так, на начало 2021/2022 учебного года в стране работали 122 вуза, из которых 74,6% находились в частной, 23,8% – в государственной, 1,6% – в иностранной собственности. Для сравнения: пять лет назад в РК действовали 125 вузов, десятилетием ранее – 146, а двадцать лет назад – 185 вузов.



Среди работающих сегодня в стране числится 83 университета (включая исследовательские), 16 академий, 12 институтов и приравненных к ним консерваторий, высших школ и высших училищ, девять национальных высших учебных заведений и два национальных исследовательских университета.



В вузах республики занято 36,4 тысячи преподавателей, из которых 2,6 тысячи (7,3%) имеют учёную степень доктора наук, 11,1 тысячи (30,6%) – кандидаты наук, 2,4 тысячи (6,5%) имеют звание профессора, 5,2 тысячи (14,4%) – доцента. Численность преподавателей, имеющих учёную степень доктора философии (PhD), составила 3,4 тысячи человек (9,4%), доктора по профилю – 138 человек (0,4%), академическую степень магистра – 13,8 тысячи человек (38,0%).



Численность студентов на начало учебного года составила 575,5 тысячи человек, за год показатель практически не изменился. По итогам 2020 года валовой охват населения республики высшим образованием достигал 64,1%, против пиковых 67% годом ранее.