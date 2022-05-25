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Девочку с ДЦП изнасиловал водитель автобуса в Нур-Султане

Просмотров:632 Опубликовано: Сегодня, 12:57
Девочку с ДЦП изнасиловал водитель автобуса в Нур-Султане
Иллюстративное фото
Пресс-служба столичного департамента полиции сообщила о расследовании уголовного дела об изнасиловании 16-летней девочки с диагнозом ДЦП водителем автобуса, передает ИА «NewTimes.kz».

«Полиция Нур-Султана расследует дело об изнасиловании 16-летней девочки с диагнозом ДЦП 55-летним водителем автобуса. Подозреваемого нашли, но отпустили под подписку о невыезде», — говорится в распространяемом в Сети сообщении.

Уточняется, что преступление произошло днем 16 мая. Пострадавшая возвращалась из колледжа на автобусе. По словам ее брата, водитель ТС попросил ее остаться, чтобы «покатать и показать город». Затем он отвез на конечную остановку и, применив силу, совершил насилие.

«Брат уточнил, что по времени движения по маршруту камера в автобусе была включена, но водитель отключил ее на конечной остановке. Камеры не работали 17 минут. Когда все закончилось, она выбежала из автобуса. Люди, стоящие на конечной остановке, помогли ей уехать», — написал автор подробности случившегося.

Редакции NT пресс-служба ДП Нур-Султана сообщила, что по данному факту УП района «Алматы» начало досудебное расследование по статье УК РК «Изнасилование».

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — прокомментировали стражи порядка.


Источник: newtimes.kz
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