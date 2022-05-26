Банк России снизил ключевую ставку до 11 процентов

Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку с 14 до 11 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.



"Совет директоров принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая до 11 процентов годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - говорится в сообщении.



Отмечается, что годовая инфляция в апреле достигла 17,8 процента, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5 процента, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.



"Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", - добавили в Центробанке.



Центральный банк будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.



Напомним, в конце февраля Центральный банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов. Позже было принято решение о снижении до 14 процентов.



Отметим, что в Казахстане с начала года Нацбанк повышал базовую ставку уже дважды. 24 января - с 9,75 до 10,25 процента, 24 февраля - до 13,5 процента годовых.



Примечание: ключевая или базовая ставка - это процент, под который Центральный банк России и Нацбанк Казахстана выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ключевая ставка влияет на инфляцию. Если Центральный или Национальный банк поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам.