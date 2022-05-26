Цены на сахар взлетели по всему Казахстану. Куда смотрит Минторговли?

«Если хочешь сахар — умей вертеться» — так перефразировали крылатое выражение казахстанцы, столкнувшиеся с дефицитом «сладкого золота». Корреспондент Orda.kz отправился в рейд по столичным магазинах, чтобы выяснить, почему исчез сахар и когда он снова появится.В Нур-Султане сахарный песок пропал с прилавков магазинов и крупных супермаркетов. Его нет в некоторых супермаркетах сети Small и Magnum, а там, где сахар есть, отпускают его по 5 кг в одни руки.«Я живу в Сарыаркинском районе столицы. Неподалеку от моего дома находится Small, «Вкус Март» и несколько придомовых мини-маркетов. Ни в одном нет сахара. Предлагают только рафинад. Вот только цена на него заоблачная. Поэтому я был вынужден проехаться по крупным супермаркетам. Нашел сахар в Small по Турану за 465 тенге. Цена в отличие от других магазинов приемлемая, только продают сахар по 5 кг в одни руки», — рассказал астанчанин, пожелавший остаться анонимным.Еще один столичный житель рассказал, что по улице Кошкарбаева 34, в мини-маркете «Алия» купил килограмм сахара за 800 тенге.На крытом рынке «Астаналық базар» (ранее ТД Артем) сахар продают также за 800 тенге.Корреспондент Orda.kz наведался в крупный супермаркет Galmart в ТРЦ MEGA Silk Way, где весовой сахар был, но цена за него — 616 тенге за килограмм.Килограмм рафинада и вовсе предлагают в Galmart за 2650 тенге.Между тем, сахар подорожал не только в столице.Наши читатели из Алматы рассказали, что на рынке можно найти сахарный песок по 550 тенге за кг, тогда как в Magnum за 3 килограмма просят 1986, т.е. 662 тенге за килограмм.Сахарный ажиотаж случился и в Караганде. Песок исчез с бакалейных прилавков мелких и крупных торговых точек города. Местные жители рассказали, что в тех магазинах, где сахар есть, продают его за 647-649 тенге за килограмм.В соседнем Темиртау, по сведениям наших читателей, килограмм сахара можно купить за 536 тенге.Сильно подорожал сахар и в Уральске. Цена взлетела до 600 тенге за кг. При этом оптовики продавцам на рынках говорят, что следующий завоз может быть еще дороже.В Таразе в оптовом магазине наш читатель купил сахар за 560 тенге. При этом в супермаркетах его продают по более высокой стоимости.В Туркестане сахар продают по 660 тенге за килограмм. А в Сайрамском районе, по словам наших читателей, сахар почти невозможно найти.В городе Аркалык сахар реализуют по 750 тенге за килограмм. Такие же цены и в Актау.Редакция Orda.kz обратилась за комментарием в Министерство торговли и интеграции РК, чтобы выяснить, есть ли дефицит сахара в стране и почему так скачут цены.«В последние годы мы наблюдаем значительный рост цен на продукты питания во всем мире, а геополитическая обстановка в мире из-за войны на Украине приводит к резкому росту цен на продовольствие. Казахстан — часть мировой экономики и не может избежать ценовых колебаний на продовольственные товары», — отметили в министерстве.По данным ФАО (Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН), мировая цена на сахар выросла на 22%.В Казахстане же с начала 2022 года сахар подорожал на 36,1%, а за полный год аж на целых 50,2%. (Данные проекта по мониторингу экономики Казахстана energyprom.kz за 4 мая).При этом в министерстве уверяют, что дефицита сахарного песка нет.«Как вы все знаете, Россия ввела запрет на вывоз сахара до конца августа 2022 года. Для стабилизации цен и недопущения дефицита сахара, Министерство добилось квоты на беспошлинный ввоз 350 тыс. тонн сахара и сахара-сырца тростникового из России по решению ЕЭК. На сегодняшний день дефицита продовольственных товаров нет», — отметили в ведомстве.Также в МТИ РК рассказали, что по состоянию на 13 мая в стабфондах хранятся 5,4 тыс. тонн сахара. Помимо этого, министерство проводит работу по сдерживанию роста цен на сахар.«Одним из самых эффективных инструментов сдерживания роста цен на социально-значимые продукты питания (далее СЗТП) является льготное кредитование торговых объектов посредством «оборотной схемы» — выделением акиматами заемных средств для участников торговой системы и производителям СЗПТ под низкий процент», — рассказали в МТИ.Акиматам выделили 81 млрд тенге на предоставление займов предпринимателям в рамках «оборотной схемы».Несмотря на то, что деньги есть, связываться с таким проблемным продуктом, как сахар, никто не хочет.«Мы предлагаем нашим оптовым предпринимателям, чтобы они брали деньги по оборотной схеме финансирования через банковскую гарантию, что мы им дадим деньги. Но сейчас из-за того, что колеблется цена и непонятно, по какой фиксированной цене они будут реализовывать, данные предприниматели не хотят брать заем по оборотной схеме финансирования», — рассказал телеканалу КТК Мейирбек Нуркен, управляющий директор СПК «Акжайык».Помимо сдерживания цен, Министерство торговли и интеграции проводит мониторинг.В настоящее время действует мораторий на проведение проверок малого предпринимательства. Поэтому акиматы ведут разъяснительную работу с магазинами, которые завысили цены. Надбавка в «магазинах у дома» не должна превышать 15%.«Только за прошлую неделю (период с 13 по 20 мая) акиматами выявлено 549 нарушений в магазинах у дома. В целом, по республике насчитывается около 42,6 тыс. таких магазинов», — рассказали в МТИ РК.В Минторговле также заявили, что сдерживают цены в крупных торговых сетях. С начала года Агентством по защите и развитию конкуренции подписаны 16 комплаенсов о недопущении необоснованного роста цен и снижении торговой надбавки с 15 до 10%.Пока министерство ведет усиленную работу, казахстанцам приходится лишь отшучиваться, предлагая и вовсе отказаться от сахара, ведь от него растут бока.В марте корреспондент Orda.kz уже искал сахар на рынках в Алматы, а единственный в стране сахарный завод переложил вину на супермаркеты за пустые полки.