«Белые пятна» спустя 10 лет после трагедии на погранпосту «Арканкерген»

28 мая 2012 года на пограничном посту «Арканкерген» на границе Казахстана и Китая произошло убийство 14 пограничников и егеря. Эта трагедия шокировала всю страну, хотя о случившемся стало известно лишь двумя днями позже.Виновным в убийстве был признан солдат-срочник Владислав Челах, которого приговорили к пожизненному сроку. Уже долгие годы он отбывает наказание в страшном месте под названием «Черный беркут», однако его имя остается на устах у многих. Кто-то считает Челаха жестоким убийцей, кто-то — жертвой загадочных обстоятельств. Журналистка ИА «NewTimes.kz» попыталась восполнить белые пятна в трагедии на «Арканкергене».Пост «Арканкерген» на казахстанско-китайской границе в Алматинской области расположен на высоте около 3 тыс метров над уровнем моря. Это труднодоступная горная местность вдали от населенных пунктов. «Арканкерген» находился почти в 225 км от районного центра города Ушарал. Возможно поэтому о трагедии стало известно лишь спустя два дня после того, как прекратилась связь с отдаленной заставой.Но вернемся к тому, что 10 мая 2012 года в наряд по охране государственной границы на погранпосту вступили пятнадцать человек. Это были военнослужащие 3-го пограничного отряда пограничной службы Казахстана, среди них — один офицер.28 мая связь с заставой прекратилась, а два дня спустя стало известно, что она полностью уничтожена.Вот как эту информацию тогда озвучил официальный представитель Генпрокуратуры РК Казахстана Нурдаулет Суиндиков:«В результате осмотра в сгоревших казарме и офицерском доме обнаружены обгоревшие останки 13 человек. Один обгоревший труп находился на берегу протекающей рядом реки. Кроме того, в домике сторожа охотничьего хозяйства, расположенного в 150 метрах от поста «Арканкерген», найден труп Руслана Кима (егеря), убитого несколькими выстрелами из автомата».Удивительно то, что в сгоревших помещениях обнаружили все имевшееся в распоряжении пограничников оружие. Исключением стал лишь пистолет «Макарова», принадлежавший командиру поста.Кроме того, пропал один из военнослужащих, его имя — Владислав Челах1 июня останки 14 пограничников и егеря были доставлены в столицу для проведения генетической экспертизы, а экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание с руководителями правоохранительных органов. Он предположил, что инцидент является «террористическим актом», хотя и не исключил возможность внутренних конфликтов.«Виновные в этой трагедии понесут заслуженное наказание. В то же время, пограничники погибли на посту, когда несли службу по охране рубежей нашей страны, оберегали покой и безопасность всех казахстанцев. Свои молодые жизни они отдали во имя мира и будущего Казахстана», — заявил Назарбаев.Тогда же и был задержан 15-й пограничник — 19-летний Владислав Валерьевич Челах, призванный из Карагандинской области.«4 июня пограничным нарядом в одной из чабанских зимовок обнаружен и задержан Челах Владислав Валерьевич, 1992 года рождения, один из пограничников, находившихся на посту «Арканкерген». При нем были обнаружены гражданская одежда, пистолет и ноутбук, принадлежавшие капитану Керееву, а также мобильные телефоны некоторых погибших военнослужащих», — рассказал представитель Генпрокуратуры.По словам Челаха, мотивом убийства послужили внутренние конфликты и необъяснимое состояние помутнения сознания. Наличие пособников и соучастников он отрицал.Позже стали известны подробности трагедии. Как заявили в Генпрокуратуре, все произошло около пяти утра 28 мая, когда все пограничники поста, кроме часового, спали.«Сам Челах в ту ночь был дежурным по казарме и, соответственно, имел доступ к арсеналу оружия», — уточнил Суиндиков.Первым был убит часовой. Затем, вернувшись в казарму, Челах расстрелял находившихся там остальных своих сослуживцев, большинство из которых еще спали. Последним в охотничьем доме был убит егерь Руслан Ким.По версии следствия, совершив убийства, в целях сокрытия следов преступления Челах стрелял из автомата с разных позиций. Затем он поджег все казарменные и хозяйственные строения поста, облив их бензином.Захватив с собой пистолет «Макарова», продукты питания, личные вещи сослуживцев, Челах в гражданской одежде скрылся с места происшествия.Трагедия на «Арканкергене» породила в обществе множество вопросов. Главный из которых: что сподвигло на такое жестокое убийство 19-летнего карагандинца? Отметим, что до конца срока службы ему оставалось всего полгода.Владислав Челах вырос в самой обычной рабочей семье, учился в профессиональном лицее на помощника машиниста. В армию его призвали в ноябре 2011 года. Со слова матери Челаха Светланы Ващенко, парень всегда хотел служить в армии, причем именно в пограничных войсках, а затем планировал устроиться в КНБ.Родные молодого человека утверждали, что он не был жертвой неуставных отношений в армии. А также отказывались верить, что Владислав совершил массовое убийство.«В своих письмах он говорил, что в армии все хорошо. Говорил, что дедовщины нет», — рассказывала Светлана Ващенко в интервью.Вскоре от своих первоначальных признательных показаний отказался и сам Челах. По словам его адвокатов, они были даны под психологическим воздействием. Парню якобы угрожали физическим насилием и обещали помощь в случае взятия всей вины на себя.1 октября Владиславу Челаху было выдвинуто обвинение по 8 статьям УК РК: «Убийство двух и более лиц», «Похищение личных вещей», «Похищение секретных документов» (карта государственной границы), «Похищение оружия» (пистолет командира Кереева), «Незаконное ношение оружия» (пистолет командира Кереева), «Повреждение военного имущества» (поджог казармы), «Дезертирство» и «Незаконное вторжение в чужое жилище». Позднее к официальному обвинению продублировали одну статью — кража личных вещей у сослуживцев и егеря.По сообщению военной прокуратуры, 11 октября Владислав пытался повеситься на спортивных штанах, привязанных к оконной решетке, но покончить с собой арестованный не успел, и позднее «повреждений на теле Челаха обнаружено не было». Отметим, что психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.Уголовное дело в отношении Владислава Челаха рассматривалось судом в открытом судебном заседании в Талдыкоргане. По неизвестным причинам подозреваемый отказался от суда с участием присяжных. Он также потребовал убрать из зала заседаний всех представителей СМИ.Во время судебного процесса парень пытался перерезать себе вены пластиковым фрагментом стула. Однако конвоиры пресекли данную попытку, скрутив ему руки и выведя из зала заседаний. При этом Челах оказывал сопротивление и кричал, что отказывается участвовать в судебном процессеВозможной причиной попытки суицида считают показ съемки скрытой камерой разговора Челаха с сокамерником, в котором подсудимый признался в содеянном. Родные парня утверждали, что на пленке — его двойник, и потребовали экспертизы видеозаписи. Ее результаты подтвердили подлинность съемки.Показания самого Челаха начались со слов:«Хочу сразу заявить, что убийство пограничников на посту «Арканкерген» и егеря Кима я не совершал».Подсудимый уверял судью, что имел хорошие взаимоотношения со всеми сослуживцами, с которыми он познакомился после прибытия на пост 10 мая 2012 года. Мол, никаких неуставных отношений и конфликтов на национальной почве между пограничниками не было.Любопытнее всего звучали слова Челаха о произошедшем нападении на пост неизвестных лиц одетых в гражданскую одежду. Об этом Челаху якобы сообщил рядовой Аганас, который подбежал к нему с криками: «Бежим! На нас напали!».После чего подсудимый побежал к домику егеря Руслана Кима, а с Аганас следовал за ним, но когда он подбежал к строению, сослуживца рядом не было. За спиной подсудимый слышал «частые выстрелы, можно сказать, автоматные».Не дождавшись помощи ерея, парень побежал к находящемуся в полутора километров от поста водопаду и оставался на одном месте до позднего вечера. Позже Челах вернулся на «Арканкерген», чтобы разобраться в ситуации и увидел трупы товарищей.«От страха и растерянности я пришел к выводу, что никто не поверит мне, что я убежал и не совершал убийств, так как только я один остался в живых. Мне пришла мысль поджечь заставу для того, чтобы все подумали, что я тоже погиб и сгорел.«Когда я обливал пол в столовой, то около стены увидел труп неизвестного мне мужчины азиатской национальности в гражданской одежде. Этот труп я также облил бензином», — рассказал подсудимый.По словам Челаха, все эти действия он совершал в состоянии «какого-то замутнения». А признательные показания давал под давлением со стороны следствия и пыток, поэтому все детали диктовались следователями. Владислав также утверждал, что его заставили рассказывать сокамернику об убийствах, и заранее предупредив о ведущемся в камере видеонаблюденииЧелах признал свою вину по ряду статей, в частности он согласился с обвинениями в краже и повреждении чужого имущества. Однако категорически отрицал свою вину в убийстве 14 сослуживцев и егеря.Приговор по громкому делу был вынесен 11 декабря 2012 года — суд признал Владислава Челаха виновным в убийстве 15 человек и приговорил к пожизненному заключению.По решению суда преступник должен выплатить семьям погибших четырех пограничников и егеря по 5 млн тенге. Остальные потерпевшие отказались от исков. Также удовлетворен иск о взыскании ущерба в пользу воинской части и затраты на проведение судебных экспертиз — более 800 млн тенгеС марта 2013 года Челах содержится в тюрьме для пожизненно осужденных в Житикаре Костанайской области, так называемом «Черном беркуте».За почти 10-летний срок отбывания наказания Владислав Челах и его защитники не раз пытались добиться пересмотра дела. Летом 2013 года в Военном суде Казахстана рассматривалась кассационная жалоба защитника Челаха Серика Сарсенова, однако приговор остался в силе.В том же году заключенный «Черного беркута» попросил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о помиловании. А в 2017 году адвокат Челаха Серик Сарсенов сообщил, что в ООН рассмотрели его жалобу и признали нарушения прав Челаха на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.Это послужило основанием для того, чтобы осужденный подал ходатайство в кассационную коллегию Верховного суда — он просил отменить приговор, направить дело на дополнительное расследование и обязать органы уголовного преследования исключить из дела все документы, полученные с нарушением прав.В середине января 2019 года стало известно, что осужденный обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда. Осужденный настаивал на пересмотре его дела и выплате ему в качестве компенсации 30 миллионов тенге, но получил отказ.Небольшая надежда на пересмотр дела, говорят родные Челаха, появилась после январских событий в стране. Как пишет издание Азаттык, в марте этого года Владислав Челах отправил президенту Касым-Жомарту Токаеву прошение, описав то, что видел и испытал он сам, но о чем, как говорят родные, ему не дали сказать в суде.