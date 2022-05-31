В Казахстане растет демографическая "нехватка" девушек. Соотношение женщин и мужчин в возрастных категориях меняется в сторону сокращения первых по отношению ко вторым, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.



Согласно данным статистики, за последний год население Казахстана увеличилось на 1,3 процента и к началу 2022 года составило 19,12 миллиона человек. При этом количество женщин составляет 9,84 миллиона при 9,29 миллиона мужчин. Доля женщин в населении к началу года составляла 51,44 процента, и за последние десять лет она ежегодно понемногу (на доли процента) сокращалась. Так, 10 лет назад женщины в процентном отношении составляли 51,77 процента от всего населения.



По итогам первого квартала этого года доля женщин в очередной раз сократилась - до 51,43 процента.



В целом доля женщин, оставаясь незначительно более высокой, чем доля мужчин, год от года сокращается, и эта динамика стабильна. Для справки: среднегодовой рост численности женщин за последние 5 лет составил 1,2 процента, в то время как рост численности мужчин - 1,4 процента.



В отдельных возрастных категориях ситуация выглядит еще более непропорционально. В возрасте от 14 до 28 лет число женщин за годы сократилось на 0,1 процента, составив 1,83 миллиона человек. Число молодых мужчин при этом выросло на 0,1 процента, и это тоже стабильный тренд.



Доля молодых женщин в общей численности молодежи на начало 2022 года составила 48,87 процента. Годом ранее она была 48,92 процента, а пять лет назад - еще на один процент выше.



Девочек в Казахстане рождается заметно меньше, чем мальчиков: в 2021 году — 216,2 тысячи малышек против 230,3 тысячи малышей. Среди молодых людей наиболее "брачного" возраста (до 28 лет) на 1000 парней приходится всего 956 девушек, и год от года разрыв увеличивается, а девушек становится все меньше.



Такая статистика подтверждает прогнозы ООН, согласно которым продолжится сокращение разрыва между численностью мужчин и женщин в Казахстане.



По отдельным возрастным группам численность мужчин будет преобладать. В случае парней в возрасте от 20 до 30 лет их численность на 10 000 девушек в 2022 году составит 10 380, а к 2025-му — уже 10 472.



По факту в Казахстане в целом все еще больше женщин, чем мужчин, лишь потому, что женщины живут дольше. Любопытно, что "нехватка" женщин может в свою очередь ударить по продолжительности жизни мужчин. Так, исследование ученых Университета Падуи показало, что неженатые мужчины и вдовцы сильнее подвержены старческой слабости и быстрее теряют здоровье, чем женатые. В то же время здоровье вдовых женщин, напротив, лучше, чем у замужних, нередко оно улучшается после смерти партнера.