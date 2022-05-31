«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Мая
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.39 KZT
  • €1 = 460.04 KZT
  • 1 RUB = 6.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане растет демографическая "нехватка" девушек

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 09:30
В Казахстане растет демографическая "нехватка" девушек
Фото из открытых источников
В Казахстане растет демографическая "нехватка" девушек. Соотношение женщин и мужчин в возрастных категориях меняется в сторону сокращения первых по отношению ко вторым, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Согласно данным статистики, за последний год население Казахстана увеличилось на 1,3 процента и к началу 2022 года составило 19,12 миллиона человек. При этом количество женщин составляет 9,84 миллиона при 9,29 миллиона мужчин. Доля женщин в населении к началу года составляла 51,44 процента, и за последние десять лет она ежегодно понемногу (на доли процента) сокращалась. Так, 10 лет назад женщины в процентном отношении составляли 51,77 процента от всего населения.

По итогам первого квартала этого года доля женщин в очередной раз сократилась - до 51,43 процента.

В целом доля женщин, оставаясь незначительно более высокой, чем доля мужчин, год от года сокращается, и эта динамика стабильна. Для справки: среднегодовой рост численности женщин за последние 5 лет составил 1,2 процента, в то время как рост численности мужчин - 1,4 процента.

В отдельных возрастных категориях ситуация выглядит еще более непропорционально. В возрасте от 14 до 28 лет число женщин за годы сократилось на 0,1 процента, составив 1,83 миллиона человек. Число молодых мужчин при этом выросло на 0,1 процента, и это тоже стабильный тренд.

Доля молодых женщин в общей численности молодежи на начало 2022 года составила 48,87 процента. Годом ранее она была 48,92 процента, а пять лет назад - еще на один процент выше.

Девочек в Казахстане рождается заметно меньше, чем мальчиков: в 2021 году — 216,2 тысячи малышек против 230,3 тысячи малышей. Среди молодых людей наиболее "брачного" возраста (до 28 лет) на 1000 парней приходится всего 956 девушек, и год от года разрыв увеличивается, а девушек становится все меньше.

Такая статистика подтверждает прогнозы ООН, согласно которым продолжится сокращение разрыва между численностью мужчин и женщин в Казахстане.

По отдельным возрастным группам численность мужчин будет преобладать. В случае парней в возрасте от 20 до 30 лет их численность на 10 000 девушек в 2022 году составит 10 380, а к 2025-му — уже 10 472.

По факту в Казахстане в целом все еще больше женщин, чем мужчин, лишь потому, что женщины живут дольше. Любопытно, что "нехватка" женщин может в свою очередь ударить по продолжительности жизни мужчин. Так, исследование ученых Университета Падуи показало, что неженатые мужчины и вдовцы сильнее подвержены старческой слабости и быстрее теряют здоровье, чем женатые. В то же время здоровье вдовых женщин, напротив, лучше, чем у замужних, нередко оно улучшается после смерти партнера.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика