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Учителя информатики подозревают в изнасиловании девятиклассницы в Туркестанской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:03
Учителя информатики подозревают в изнасиловании девятиклассницы в Туркестанской области
Иллюстративное фото: ИА «NewTimes.kz»
Преподавателя информатики одной из школ города Сарыагаша Туркестанской области подозревают в изнасиловании ученицы 9 класса. По словам журналистки Саиды Турсумедовой, преступление произошло в здании школы, передает Orda.kz.

Турсумедова рассказала шокирующую историю на своей странице в Facebook.

«Директор школы объявила срочный сбор, чтобы помочь семье… подозреваемого, «купив» родных пострадавшей и членов комиссии из министерства, которые, якобы собираются приехать в школу. А еще, чтобы подозреваемый поменял статус в пострадавшего от оговора школьницы», – написала женщина.

Журналист сообщает, что в школе ждут проверку из министерства. По ее словам после появления публикации с ней связался руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Даулет Акатов.

«Он рассказал, что сейчас в школе и в селе, где это все произошло, работает специальная группа. Сегодня до 18.00 обещали предоставить ответ. Очень понравилось, как Даулет Анасович сказал «Школа — не публичный дом, а потому все виновные понесут наказание», — написала Турсумедова.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что 30 мая в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась мать пострадавшей девочки.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК РК. Подозреваемый установлен и задержан», – рассказали в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Расследование дела находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.


Источник: Orda.kz
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