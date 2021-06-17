Директора школы отстранили от работы после смерти девятиклассницы в Туркестанской области

Директора одной из школ в Ордабасинском районе Туркестанской области на две недели отстранили от работы после смерти девятиклассницы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Отырар".



"Руководитель школы временно отстранена от занимаемой должности по пункту 5 статьи 48 Трудового кодекса. По завершении расследования будет принято окончательное решение", - заявила глава отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Шуга Нурабаева.



Девятиклассница Эльвира Мыктыбек была гордостью школы, отличницей и любимицей учителей. Школьница долго готовилась к экзамену, но после его сдачи произошло непоправимое. Возле тела ученицы нашли записку: "Мама, я не оправдала ваших ожиданий".



По словам родителей школьницы, к смерти их ребенка причастен директор учебного заведения. Девочка повесилась после четверки на экзамене.



Родственники погибшей уверены, что именно руководитель школы оказала давление во время экзамена.



"Она в сарае висела, я пыталась сделать искусственное дыхание, но было уже слишком поздно. Я спрашиваю, девочки, расскажите, что было на экзамене? А они говорят, что ей сказали: ты учишься на три, поэтому я тебе снижу балл! Кто сказал так, спрашиваю. Говорят: директор школы. Она сидела в полутора-двух метрах от нее, не списывала. У нее такой характер. Но я уверена, что на нее давили и оскорбляли", - рассказала мать и классный руководитель погибшей девочки Айман Даулет.



Директор школы уверяет: она даже не знала, что покойная была отличницей. И утверждает, что не давила на ученицу.



"Я сама как председатель сидела. Я не оказывала давление. Про то, что вы учитесь на три, такого не было, я этого не говорила", - заявила Айсара Стаева.