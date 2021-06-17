Директора школы отстранили от работы после смерти девятиклассницы в Туркестанской области

Директора одной из школ в Ордабасинском районе Туркестанской области на две недели отстранили от работы после смерти девятиклассницы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Отырар".
"Руководитель школы временно отстранена от занимаемой должности по пункту 5 статьи 48 Трудового кодекса. По завершении расследования будет принято окончательное решение", - заявила глава отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Шуга Нурабаева.
Девятиклассница Эльвира Мыктыбек была гордостью школы, отличницей и любимицей учителей. Школьница долго готовилась к экзамену, но после его сдачи произошло непоправимое. Возле тела ученицы нашли записку: "Мама, я не оправдала ваших ожиданий".
По словам родителей школьницы, к смерти их ребенка причастен директор учебного заведения. Девочка повесилась после четверки на экзамене.
Родственники погибшей уверены, что именно руководитель школы оказала давление во время экзамена.
"Она в сарае висела, я пыталась сделать искусственное дыхание, но было уже слишком поздно. Я спрашиваю, девочки, расскажите, что было на экзамене? А они говорят, что ей сказали: ты учишься на три, поэтому я тебе снижу балл! Кто сказал так, спрашиваю. Говорят: директор школы. Она сидела в полутора-двух метрах от нее, не списывала. У нее такой характер. Но я уверена, что на нее давили и оскорбляли", - рассказала мать и классный руководитель погибшей девочки Айман Даулет.
Директор школы уверяет: она даже не знала, что покойная была отличницей. И утверждает, что не давила на ученицу.
"Я сама как председатель сидела. Я не оказывала давление. Про то, что вы учитесь на три, такого не было, я этого не говорила", - заявила Айсара Стаева.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.