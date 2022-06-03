Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в преддверии референдума

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам в связи с предстоящим республиканским референдумом, передает Tengrinews.kz.
В своем обращении Дембаев напомнил, что в 00.00 часов 4 июня 2022 года проведение агитации перед референдумом завершается.
"Агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещена в предшествующий день и в день проведения референдума, то есть 4 и 5 июня текущего года (пункт 4 статьи 7 Конституционного закона). В случае проведения агитации в эти дни - в период ее запрещения - наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП)", - обратился заместитель генерального прокурора.
Дембаев подчеркнул, что голосование два или более раза или за другого избирателя, либо выдача членом участковой комиссии референдума гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП.
Также отмечается, что в соответствии с Конституцией (статья 83) органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума.
"С учетом изложенного Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство. При установлении фактов нарушений приведенных выше требований закона просим незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры для принятия мер реагирования", - резюмировал Булат Дембаев.
В воскресенье, 5 июня, в Казахстане пройдет республиканский референдум, на котором граждане страны решат, быть ли поправкам в Конституцию.
В бюллетене будет всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносятся 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.
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