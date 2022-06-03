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Прием заявок на льготный автокредит приостановили в Казахстане - СМИ

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Прием заявок на льготный автокредит приостановили в Казахстане - СМИ
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Банки приостановили прием заявок на покупку автомобилей по льготной программе кредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Atameken Business.

Как объяснили корреспонденту издания в банках второго уровня, причиной послужило отсутствие финансирования от государства.

"На сегодняшний день всего принято около 9 тысяч заявок. Первый транш финансирования уже закончился. Заявки перестали принимать с 20 мая. Точные даты возобновления приема заявок, то есть поступление второго транша средств от государства, пока неизвестны", - приводит сообщение Евразийского банка Atameken Business.

Кроме того, лимит заявок на участие в льготной программе автокредитования исчерпан, подчеркнули в деловом СМИ со ссылкой на слова менеджеров банков.

Отмечается, что даже люди, вставшие в очередь еще в прошлые годы, не все получили. Одобрение по льготному кредитованию получают казахстанцы, которые успели подать заявки. Ну а те, кто решился на автокредит сейчас, подать заявку не смогут до неопределенного времени.

"В автосалоне Kia Allur Auto по проспекту Туран в Нур-Султане ответили, что автомобилей достаточно, но финансирование кредитования через банки с недавних пор отсутствует. Пока лишь ForteBank продолжает принимать заявки. Всего в электронной очереди автосалона количество желающих приобрести "железного коня" стоит 13 тысяч человек. (...) Вопрос, когда возобновится прием заявок по программе и соответственно поступит финансирование, в "Фонде развития промышленности" проигнорировали.", - заявили в Atameken Business.

Отметим, по оценкам экспертов, в новой программе льготного автокредитования, стартовавшей 16 мая, смогут принять участие около 10 тысяч казахстанцев.


Источник: Tengrinews.kz
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