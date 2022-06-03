Прием заявок на льготный автокредит приостановили в Казахстане - СМИ

Банки приостановили прием заявок на покупку автомобилей по льготной программе кредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Atameken Business.
Как объяснили корреспонденту издания в банках второго уровня, причиной послужило отсутствие финансирования от государства.
"На сегодняшний день всего принято около 9 тысяч заявок. Первый транш финансирования уже закончился. Заявки перестали принимать с 20 мая. Точные даты возобновления приема заявок, то есть поступление второго транша средств от государства, пока неизвестны", - приводит сообщение Евразийского банка Atameken Business.
Кроме того, лимит заявок на участие в льготной программе автокредитования исчерпан, подчеркнули в деловом СМИ со ссылкой на слова менеджеров банков.
Отмечается, что даже люди, вставшие в очередь еще в прошлые годы, не все получили. Одобрение по льготному кредитованию получают казахстанцы, которые успели подать заявки. Ну а те, кто решился на автокредит сейчас, подать заявку не смогут до неопределенного времени.
"В автосалоне Kia Allur Auto по проспекту Туран в Нур-Султане ответили, что автомобилей достаточно, но финансирование кредитования через банки с недавних пор отсутствует. Пока лишь ForteBank продолжает принимать заявки. Всего в электронной очереди автосалона количество желающих приобрести "железного коня" стоит 13 тысяч человек. (...) Вопрос, когда возобновится прием заявок по программе и соответственно поступит финансирование, в "Фонде развития промышленности" проигнорировали.", - заявили в Atameken Business.
Отметим, по оценкам экспертов, в новой программе льготного автокредитования, стартовавшей 16 мая, смогут принять участие около 10 тысяч казахстанцев.
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