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В торговле людьми заподозрили чиновников в Костанайской области

Просмотров:488 Опубликовано: Сегодня, 09:10
В торговле людьми заподозрили чиновников в Костанайской области
Фото из открытых источников
В Костанайской области должностных лиц госучреждения подозревают в торговле людьми, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В ведомстве начали досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления координации занятости и социальных программ акимата области.

"Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур–Султан", - сообщили в Антикоре.

Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест.

"Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит", - добавили в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:47
Самих их надо так эксплуатировать - как ослов angry
 
 

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