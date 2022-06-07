В какие города смогут переехать казахстанцы по льготной ипотеке

В Казахстане рассказали новые подробности о льготной ипотеке для жителей моногородов, передает LS
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В ответе на официальный запрос LS в министерстве индустрии и инфраструктурного развития отметили, что первоначальный взнос по программе составит 10%, ставка вознаграждения – 5%.
"Для семи моногородов с низким потенциалом развития (Алтай, Аркалык, Жанатас, Жанаозен, Каражал, Курчатов, Кульсары) определен 21 город приема добровольных переселенцев (Атырау, Семей, Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиха, Зайсан, Шар, Тараз, Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абай, Жезказган, Сатпаев, Балхаш, Костанай, Рудный, Лисаковск, Житикара и Актау)", – сообщили в МИИР.
На сегодня Отбасы банк проводит работу с местными исполнительными органами для определения потребностей граждан и требований к приобретаемому жилью, а также размера и условий фондирования. По предварительным расчетам, на реализацию программы ежегодно будут выделять около 11 млрд тенге.
Напомним, что в ноябре 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил предусмотреть в инструментарии Отбасы банка программу льготной ипотеки для переселенцев из моногородов с низким потенциалом развития.
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