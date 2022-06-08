«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 08 Июня
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.41 KZT
  • €1 = 458.48 KZT
  • 1 RUB = 7.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Евросоюз принял закон о едином зарядном устройстве для гаджетов

Просмотров:562 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Евросоюз принял закон о едином зарядном устройстве для гаджетов
Фото из открытых источников
Государства - члены ЕС согласовали закон, который введет одно стандартное зарядное устройство для смартфонов и планшетов, продаваемых внутри блока, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Закон предусматривает, что все устройства должны быть совместимы с зарядным портом USB Type-C к концу 2024 года.

"Этот новый закон облегчит жизнь европейских потребителей и будет лучше для окружающей среды. Пришло время положить конец кучам кабелей, которые мы все имеем в наших ящиках, и сэкономить около 11 тысяч тонн электронных отходов в год", - сказал болгарский евродепутат Андрей Ковачев.

Новое правило будет охватывать ряд малой и средней портативной электроники, в число которых входят мобильные телефоны, планшеты, наушники и гарнитуры, портативные игровые консоли, портативные колонки.

Ноутбуки также должны будут соблюдать постановление, но у производителей будет 40 месяцев после вступления закона в силу, для внесения соответствующих изменений.

Отмечается, что этот шаг является серьезным ударом по компании Apple, которая использует зарядное устройство Lightning для большинства мобильных устройств, и она оспорила закон ЕС как ненужный.

Как ожидается, закон сэкономит потребителям в ЕС до 250 миллионов евро в год на ненужных покупках зарядных устройств и сократит 11 тысяч тонн отходов в год.

Ранее Евросоюз официально предложил единое универсальное зарядное устройство USB-C, которое будет стандартом для всех смартфонов, планшетов и наушников, которые продают в ЕС. Однако корпорация Apple выступила против предложения Еврокомиссии.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 15:30
Вполне адекватное решение, поддерживаю. Эпл это переживет. Приспособится.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика