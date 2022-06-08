Евросоюз принял закон о едином зарядном устройстве для гаджетов

Государства - члены ЕС согласовали закон, который введет одно стандартное зарядное устройство для смартфонов и планшетов, продаваемых внутри блока, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Закон предусматривает, что все устройства должны быть совместимы с зарядным портом USB Type-C к концу 2024 года.
"Этот новый закон облегчит жизнь европейских потребителей и будет лучше для окружающей среды. Пришло время положить конец кучам кабелей, которые мы все имеем в наших ящиках, и сэкономить около 11 тысяч тонн электронных отходов в год", - сказал болгарский евродепутат Андрей Ковачев.
Новое правило будет охватывать ряд малой и средней портативной электроники, в число которых входят мобильные телефоны, планшеты, наушники и гарнитуры, портативные игровые консоли, портативные колонки.
Ноутбуки также должны будут соблюдать постановление, но у производителей будет 40 месяцев после вступления закона в силу, для внесения соответствующих изменений.
Отмечается, что этот шаг является серьезным ударом по компании Apple, которая использует зарядное устройство Lightning для большинства мобильных устройств, и она оспорила закон ЕС как ненужный.
Как ожидается, закон сэкономит потребителям в ЕС до 250 миллионов евро в год на ненужных покупках зарядных устройств и сократит 11 тысяч тонн отходов в год.
Ранее Евросоюз официально предложил единое универсальное зарядное устройство USB-C, которое будет стандартом для всех смартфонов, планшетов и наушников, которые продают в ЕС. Однако корпорация Apple выступила против предложения Еврокомиссии.
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