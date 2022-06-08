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«Рейдерское» дело Абдрахимова и Масимова расследуют в Алматы как мошенничество

Просмотров:342 Опубликовано: Сегодня, 16:12
«Рейдерское» дело Абдрахимова и Масимова расследуют в Алматы как мошенничество
Фото из открытых источников
Алматы. 8 июня. КазТАГ – Уголовное дело, в котором фигурируют экс-аким Шымкента – бывший вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов, а также бывший председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов, расследуют в Алматы как мошенничество, сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«Дело расследуют по части 4 статьи 190 (мошенничество в особо крупном размере) УК РК. Наказание – от пяти до 10 с конфискацией имущества, средний срок по этой статье – восемь лет лишения свободы. Возможно, поэтому ГП (генеральная прокуратура – КазТАГ) и ответила, что дела по рейдерству нет – оно же по мошенничеству. Информацию официально подтвердила подполковник Азирбек (Салтанат, официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы – КазТАГ)», - сообщил Козачков в среду на своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инициатором заявления стал один из богатейших людей Казахстана Сайдулла Кожабаев – мажоритарный владелец корпорации Alageum Group, в которую входят АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Уральский трансформаторный завод», ТОО «Актауский трансформаторный завод», ТОО «Алматинский электромеханический завод», АО «Электромонтаж», проектный институт «ПромЭнерго» и завод по производству трансформаторного оборудования высокого напряжения Asia Trafo в Шымкенте.

«В его пояснении сказано, что пять человек, в том числе Абдрахимов и Масимов, получили от него крупную сумму денег, причем незаконно. Речь идет о $2-3 млн (а просили десятку). За что просили и почему заплатил – пока загадка», - добавил Козачков.

Ранее – 20 мая Козачков сообщил, что в отношении Абдрахимова и Масимова зарегистрировано уголовное дело по факту рейдерства.

Напомним, после массовых акций протеста в январе, переросших в беспорядки в Казахстане, начались задержания высокопоставленных сотрудников спецслужб. Сначала был снят с должности главы КНБ и задержан по подозрению в государственной измене Карим Масимов, на его место был назначен Ермек Сагимбаев. Также были сняты с должностей замы главы КНБ – Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 13 января стало известно, что Масимова также подозревают в действиях, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий. Также стало известно о задержании Садыкулова и Ергожина. Позже выяснилось, что Масимов и Садыкулов арестованы судом, а делу присвоен гриф «совершенно секретно». 7 февраля КазТАГ сообщал, что под стражу с санкции суда заключен и Ергожин. 8 февраля стало известно, что задержаны директор службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы, а 23 февраля – что задержан другой экс-замглавы комитета – Марат Осипов.

10 марта КНБ сообщил, что к выдвинутым ранее обвинениям в адрес Масимова добавились новые – в получении взятки в размере в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов в бытность им главой комитета, а также в незаконном получении указанного выше элитного гостевого дома и земельного участка в Нур-Султане от одной из бизнес-структур. В доме были найдены крупные суммы наличных в иностранной валюте, предметы роскоши и другие ценности. Редакция КазТАГ оценила имущество Масимова и нашла некоторые расхождения с официальными данными. Кроме того, КазТАГ выяснил, что показанный КНБ дом Масимова ранее был госрезиденцией Назарбаева.

16 марта Токаев заявил, что целью заговора силовиков в январе было смещение руководства страны.


Источник: kaztag.kz
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