"У нас нет права на ошибки". Токаев обратился к членам комиссии по возврату вывезенных из РК денег

Перед комиссией ставится цель вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость.
Перед комиссией ставится цель вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщается на сайте Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ принял на референдуме поправки в Конституцию и они вступили в законную силу. Тем самым граждане поддержали строительство справедливого Казахстана.
"Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований. Мы должны оправдать доверие и ожидания народа. Необходимо строить общество с равными возможностями для всех. Наши граждане по праву должны пользоваться благами экономического роста. Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояние всего населения", – сказал президент.
Глава государства считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.
"Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Её деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", – заявил президент.
По его мнению, важны сплочённость и безукоризненное следование законности и ответственности.
"Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги", – убежден глава государства.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность.
"Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", – подчеркнул президент.
По словам главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определённое время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.
Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.
Президент поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.
"Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное – правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле", – заключил глава государства.
На заседании с докладами также выступили премьер-министр Алихан Смаилов и генеральный прокурор Берик Асылов.
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