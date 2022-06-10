«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 10 Июня
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.51 KZT
  • €1 = 465.71 KZT
  • 1 RUB = 7.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"У нас нет права на ошибки". Токаев обратился к членам комиссии по возврату вывезенных из РК денег

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 16:02
"У нас нет права на ошибки". Токаев обратился к членам комиссии по возврату вывезенных из РК денег
фото из открытых источников
Перед комиссией ставится цель вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость.

Перед комиссией ставится цель вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщается на сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ принял на референдуме поправки в Конституцию и они вступили в законную силу. Тем самым граждане поддержали строительство справедливого Казахстана.

"Референдум открыл возможности для продолжения масштабных преобразований. Мы должны оправдать доверие и ожидания народа. Необходимо строить общество с равными возможностями для всех. Наши граждане по праву должны пользоваться благами экономического роста. Богатства нашего государства принадлежат не определенным личностям, а всему народу. Поэтому нашей приоритетной задачей является повышение благосостояние всего населения", – сказал президент.

Глава государства считает необходимым навести порядок в экономике и выстроить понятные и честные правила игры. По его словам, в экономической сфере накопилось очень много системных проблем и перекосов.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Новом Казахстане главным принципом развития экономики должно стать справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.

"Буквально на днях моим указом учреждена комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Её деятельность будет направлена на возврат в страну незаконно выведенных финансовых средств. Работа комиссии всегда будет в фокусе повышенного общественного внимания. Люди ждут от нас реальных результатов, а не пустых обещаний", – заявил президент.

По его мнению, важны сплочённость и безукоризненное следование законности и ответственности.

"Все действия должны полностью соответствовать всем правовым нормам и основываться на строгом и неукоснительном следовании закону. Прокуратура как надзорный орган обязана обеспечить безупречное юридическое качество всех применяемых процедур. В данном вопросе у нас нет права на ошибки и некомпетентные шаги", – убежден глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал межведомственную комиссию работать на результат и проявлять активность.

"Поставленные перед комиссией задачи предполагают вполне конкретный и измеримый результат", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, необходимо понимать, что для возврата капитала, незаконно выведенного из страны, потребуется определённое время, связанное с соблюдением всех юридических процедур.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что главной целью является не количество переданных в суд уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.

Президент поручил системно информировать общественность и граждан о работе комиссии.

"Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть незаконно выведенные активы и восстановить справедливость. Сейчас самое главное – правильно организовать эту работу. Полагаю, что члены комиссии с честью выполнят эту важную миссию. Администрация президента будет держать данный вопрос на контроле", – заключил глава государства.

На заседании с докладами также выступили премьер-министр Алихан Смаилов и генеральный прокурор Берик Асылов.


Источник: Informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика