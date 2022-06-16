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Женщине продали вместо собаки редкого медведя в Китае

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 08:39
Женщине продали вместо собаки редкого медведя в Китае
Фото: China News.com
Жительница Китая Су Юнь приобрела щенка, однако спустя два года оказалось, что это не собака, а редкий азиатский черный медведь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Mirror.

Женщина объяснила, что купила "собаку" во время отпуска, будучи уверенной, что это щенок тибетского мастифа.

Семья прожила с питомцем бок о бок два года, и все это время женщина подозревала, что с "собакой" что-то не так: она слишком много ела. По-настоящему женщина насторожилась, когда ее "пес" начал ходить на задних лапах, а его вес перевалил за сто килограммов.

Юнь рассказала, что связалась со специалистами, которые и объяснили женщине, что ее питомец является не собакой, а азиатским черным медведем, находящимся под угрозой исчезновения.

Животное отвезли в центр по охране дикой природы провинции Юньнань, где его будут приучать к жизни в естественных условиях.

Издание отмечает, что охота на азиатских черных медведей ведется много лет. На черном рынке животное стоит несколько тысяч долларов. Главной ценностью этого медведя является его желчь, которая используется в традиционной китайской медицине. Чтобы добыть ингредиент, животных содержат в ужасных условиях и выкачивают из них желчь, пока те еще живы. Несмотря на варварское обращение с азиатским черным медведем, добыча его желчи остается законной в стране.


Источник: Tengrinews.kz
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