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Работодатели будут платить пенсионные взносы только за сотрудников, рожденных после 1974 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Работодатели будут платить пенсионные взносы только за сотрудников, рожденных после 1974 года
Фото: Zakon.kz
Это предусматривает проект законодательных поправок по поэтапному введению обязательных пенсионных взносов работодателя, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают разработчики документа, с учетом интересов субъектов предпринимательства и недопущения роста финансовой нагрузки на работодателей предлагается поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР), начиная со ставки взноса 1,5% с 2023 года, 2,5% – с 2024 года, 3,5% – с 2025 года, 4,5% – с 2026 года и 5% – к 2027 году.

При этом уплату взносов работодатели будут осуществлять только за сотрудников, рожденных после 1 января 1975 года.

Кроме того, поправки предусматривают начать с 2023 года поэтапное повышение ставки социальных отчислений: с 1 января 2023 года – 4%, с 1 января 2024 года – 4,5%, с 1 января 2025 года – 5% от объекта исчисления социальных отчислений.

Посмотреть проект поправок можно здесь.

Напомним, введение ОПВР должно было начаться с 1 января 2018 года. Однако, учитывая планирующееся внедрение обязательного социального медицинского страхования, сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год. В 2019 году по поручению главы государства были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год.


Источник: zakon.kz
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