Эндокринолог перечислила пять самых полезных блюд на завтрак

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова привела пять блюд, которые, по ее мнению, являются идеальными для завтрака, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".



Первыми в списке медик указала яйца всмятку, порекомендовав сочетать их с салатом из огурцов, зелени, помидоров, капусты и любых других овощей, можно без заправки. К такому завтраку следует добавить хлеб, который можно подсушить в тостере.



Также в списке Павловой омлет или творог с овощами и ленивая запеканка. Однако лучшим блюдом для первого приема пищи эксперт считает пшенную кашу с тыквой и изюмом.



"Увы, в таком завтраке нет белка, поэтому я или отдельно пью белковый коктейль, или съедаю яйцо или творог", - добавила эндокринолог.



Также медик порекомендовала заменить чай и кофе горячей водой с лимоном.