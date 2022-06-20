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Эндокринолог перечислила пять самых полезных блюд на завтрак

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:46
Эндокринолог перечислила пять самых полезных блюд на завтрак
Фото из открытых источников
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова привела пять блюд, которые, по ее мнению, являются идеальными для завтрака, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".

Первыми в списке медик указала яйца всмятку, порекомендовав сочетать их с салатом из огурцов, зелени, помидоров, капусты и любых других овощей, можно без заправки. К такому завтраку следует добавить хлеб, который можно подсушить в тостере.

Также в списке Павловой омлет или творог с овощами и ленивая запеканка. Однако лучшим блюдом для первого приема пищи эксперт считает пшенную кашу с тыквой и изюмом.

"Увы, в таком завтраке нет белка, поэтому я или отдельно пью белковый коктейль, или съедаю яйцо или творог", - добавила эндокринолог.

Также медик порекомендовала заменить чай и кофе горячей водой с лимоном.


Источник: Tengrinews.kz
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