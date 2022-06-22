«Золотой человек» не имеет к казахам никакого отношения – казахстанский ученый

Обнаружение захоронения «Золотого человека» в 1969 году было потрясающим историческим открытием для археологии.



Во время январских погромов в Алматы вооруженные бандиты ворвались в Центральный музей Алматы. Искали оружие и драгоценности, а также оригинал «Золотого человека». Естественно, не нашли, потому что там его нет. Историки отмечают, что древний покойный воин все 50 лет после обнаружения периодически оказывается ньюсмейкером, пишет turanpress.kz.



Вокруг «Алтын адама» и предметов, обнаруженных в его могиле советскими учеными, действительно, всегда было много загадок. Кто этот таинственный воин – мужчина или женщина? Куда делся его череп после раскопок? Почему его могила оказалась сбоку от центрального захоронения? На эту тему археологи, проводившие раскопки, написали книги. Но на этом «приключения» покойного воина не закончились. Считавшиеся давно утерянными кости сотрудники историко-культурного заповедника-музея Иссык нашли в 2014 году в коробке в здании судмедэкспертизы Алматы, где они пролежали десятилетия. Вопросы вызывает и надпись на серебряной чаше, которую пытались расшифровать разные ученые десятки раз. Одним из авторов открытия «Золотого человека» является основоположник казахстанской археологии – Кималь Акишев. Его сын Алишер также участвовал в раскопках, помогал отцу идентифицировать находку и сегодня знает ответы на многие вопросы. Но, как оказалось, тема «Алтын адама» для Алишера Кималевича – не из приятных. Журналисты отечественного издания побеседовали с ним на эту тему.



«Первое заключение по черепу, который в момент обнаружения был разбит на куски, давал антрополог Оразак Исмагулов. Весь скелет был у него в момент исследования. Потом, как выяснилось, останки «Золотого человека» попали в отдел, по-моему, памятников археологии. А несколько лет назад их нашли в здании госэкспертизы. Как они туда попали, я не знаю.



Нас тогда с Бекеном Нурмуханбетовым (в момент открытия возглавлял Иссыкский археологический отряд. – Авт.) позвали, чтобы определить, точно ли в коробке останки «Золотого человека». Это оказались они. Определить это было несложно – весь скелет, окисленный от бляшек, которые были нашиты на одежде. Черепа, к сожалению, не было. Потому что, если бы сохранился даже один зуб, можно было бы сделать анализ ДНК. Все, что я могу сказать, это то, что останки находятся в музее Иссык на территории Иссыкского могильника. Я уже никакого отношения к этой истории не имею. И сейчас не хочу говорить о ней как раз из-за того, что вокруг находки слишком много вымыслов, домыслов и всяких махинаций.



В музее в Иссыке, кстати, и находится сейчас большинство материалов по раскопкам, все фотографии, и кости, которые нашли в судмедэкспертизе. Каким образом все это оказалось в музее, я тоже не знаю», - рассказал Алишер Акишев.



По словам ученого, с самого начала раскопок этого кургана много неумных и невежественных людей влезло в эти дела.



«Создана куча реконструкций, не имеющих к правде никакого отношения, всякие фантастические истории о самом «Алтын адаме». Но единственно верная реконструкция «Золотого человека» принадлежит Владимиру Садомскому. Остальные – вымысел и диснейленд.



В коробке с костями, которую нашли в судмедэкспертизе, черепа не было, я его видел только во время раскопок. Эту раздавленную часть вместе со скелетом изучал Оразак Исмагулов, и в моей книге есть сноска на него. Он дал заключение по черепу – черты европеоидные с незначительной примесью монголоидных», - добавил эксперт.



Собеседник археолога упомянул о гипотезе, что «Золотым человеком» была женщина.



«По тазовым костям легко определили, что это мужчина. То, что это женщина – придумали журналисты, которые уже давно умерли. Но сейчас это повторяется всеми, кому не лень. Приезжают потом из дальнего зарубежья любопытные люди, не имеющие никакого отношения к науке, и придумывают разные теории. Все написано в книге «Курган Иссык», и в моей книге «Мифология саков». Остальное – беллетристика, вымысел», - отметил специалист.



Кроме того, добавил эксперт, о поле уже давно написано в книге «Курган Иссык».



«Описание предметов кургана делал я, в книге об этом сказано. Антрополог Исмагулов по полу также давал заключение. Это юноша 18–20 лет. Ну как юноша, для того времени это был уже зрелый мужчина, высокого роста – около 180 см в костях, с европеоидными чертами. Так что никакого отношения к казахам он не имеет. Я это много раз говорил. И даже тогда, когда памятник «Золотому человеку» на площади Республики ставили», - подчеркнул Акишев.



Эксперт также считает, что, судя по захоронению, «Алтын адам» был маленьким вождем.



«К сожалению, все серьезные специалисты, которые были в теме и знали, кто такой был на самом деле «Золотой человек», давно умерли. Нынешние придумывают мифы, и это продолжается до бесконечности. Кстати говоря, термин «Алтын адам» придумали журналисты. Мы его так не называли, когда нашли», - подметил эксперт.



В заключение Акишев обозначил, что находка имеет огромную историческую ценность с точки зрения археологии.



«Наука – гораздо более сложная вещь. Для науки «Золотой человек» был потрясающим открытием. Это уже современники придали ему скандальность», - подметил эксперт.