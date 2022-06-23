Авиабилеты по всему миру могут подорожать на 16 процентов

Авиабилеты в Евросоюзе, но скорее всего и по всему миру, могут подорожать как минимум на 16 процентов. Такое мнению выразили авиаэксперты. Они считают, что это может произойти из-за предложения Европейской комиссии по сокращению выбросов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Tourprom.
Речь идет о пакете мер от Европейской комиссии, так называемом "Fit for 55". Он направлен на сокращение выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55 процентов от уровня 1990 года в течение следующих восьми лет. Предложение вызвало острую критику от ассоциации аэропортов ACI Europe - они заявляют, что все предлагаемые меры были заявлены "без всесторонней оценки их влияния" на полеты.
"Предложения ЕС приведут к значительному повышению тарифов", - предупреждают авиаэксперты.
В итоге, туристы столкнутся с новым ударом, поскольку цены на авиабилеты взлетят. Схема ЕС по сокращению вредных выбросов может привести к росту стоимости полета в среднем на 16 процентов к 2030 году, уверяют они.
Причем популярные направления, как Испания, Греция и Италия, будут в числе наиболее пострадавших. Спрос на туристские услуги снизится на прогнозируемые 11 процентов, уверяют исследователи. Также пострадают и межрегиональные перевозки. В целом, как заявил генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец, предложение от Еврокомиссии угрожает "нежелательными и непредвиденными последствиями".
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