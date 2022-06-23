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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Авиабилеты по всему миру могут подорожать на 16 процентов

Просмотров:393 Опубликовано: Сегодня, 11:35
Авиабилеты по всему миру могут подорожать на 16 процентов
Фото из открытых источников
Авиабилеты в Евросоюзе, но скорее всего и по всему миру, могут подорожать как минимум на 16 процентов. Такое мнению выразили авиаэксперты. Они считают, что это может произойти из-за предложения Европейской комиссии по сокращению выбросов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Tourprom.

Речь идет о пакете мер от Европейской комиссии, так называемом "Fit for 55". Он направлен на сокращение выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55 процентов от уровня 1990 года в течение следующих восьми лет. Предложение вызвало острую критику от ассоциации аэропортов ACI Europe - они заявляют, что все предлагаемые меры были заявлены "без всесторонней оценки их влияния" на полеты.

"Предложения ЕС приведут к значительному повышению тарифов", - предупреждают авиаэксперты.

В итоге, туристы столкнутся с новым ударом, поскольку цены на авиабилеты взлетят. Схема ЕС по сокращению вредных выбросов может привести к росту стоимости полета в среднем на 16 процентов к 2030 году, уверяют они.

Причем популярные направления, как Испания, Греция и Италия, будут в числе наиболее пострадавших. Спрос на туристские услуги снизится на прогнозируемые 11 процентов, уверяют исследователи. Также пострадают и межрегиональные перевозки. В целом, как заявил генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец, предложение от Еврокомиссии угрожает "нежелательными и непредвиденными последствиями".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:03
При проклятом капитализме рост цен определен самой его сутью.
Прибыль-основная цель.
А люди - это просто объект для для достижения ее.
Все остальное (рынок отрегулирует все и т.д.)- сказки для усыпления бдительности людей.
 
 

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