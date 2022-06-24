Instagram тестирует сканирование лиц пользователей для проверки возраста

Разработчики социальной сети Instagram начали тестировать новые методы подтверждения возраста пользователей во время регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Meta.Новый инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) был разработан компанией Yoti, которая специализируется на онлайн-проверке возраста. Сообщается, что технологии Yoti одобрили правительство Великобритании и цифровой регулятор Германии.На данный момент для регистрации в Instagram требуется, чтобы возраст лиц был от 13 лет. В настоящее время социальная сеть может попросить пользователей подтвердить свой возраст, предоставив фотографию удостоверения личности.Теперь пользователи, начиная с проживающих в США, смогут выбирать один из двух новых вариантов проверки.Первое - это видеоселфи, отправка видео с лицом пользователя компании Yoti, которая проведет оценку возраста, используя машинное обучение, и поделится этой оценкой с Instagram.Второй вариант - это то, что Instagram называет "социальным ручательством". Опция предусматривает просьбу к трем общим подписчикам подтвердить возраст при попытке отправки сообщения несовершеннолетним. Затем у подписчиков будет три дня, чтобы ответить на запрос. Для участия каждому участнику, подавшему заявку, должно быть не менее 18 лет.Стоит отметить, что с 2019 года компания применяет автоматизированные системы для поиска несовершеннолетних пользователей. Главная причина, по которой компания решила уточнять возраст своих новых пользователей, заключается в том, что соцсеть хочет предотвратить регистрацию маленьких детей и обеспечить их информационную безопасность.Ранее жители восьми американских штатов подали иски в федеральные суды на корпорацию Meta с обвинениями в том, что Facebook и Instagram наносят вред детям.