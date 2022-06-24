«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.9 KZT
  • €1 = 496.94 KZT
  • 1 RUB = 8.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Присяжные признали виновным в смерти Томирис Байсафы сына экс-премьера Дагестана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:54
Присяжные признали виновным в смерти Томирис Байсафы сына экс-премьера Дагестана
.
Завершилось судебное разбирательство по делу Томирис Байсафы. Присяжные Измайловского суда Москвы единодушно признали виновным Муртазали Меджидова в смерти казахстанской студентки, передает «Хабар 24».

После долгих расследований и судебных заседаний, которые длились больше трех лет, присяжные сочли доказанным факт, что Меджидов, сын бывшего вице-премьера Дагестана, вытолкнул девушку из окна.

Напомним, 13 апреля 2018 года в Москве студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа общежития. Девушка впала в кому и спустя три недели скончалась в больнице. Тогда уголовное дело возбудили по статье «Доведение до самоубийства».

28 июля 2020 года в Москве задержали сына экс-главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова, бывшего молодого человека студентки. Ему предъявили обвинение в убийстве.

Тогда обвиняемого арестовали на два месяца. А в марте 2021 года подозреваемому в убийстве Томирис Байсафы снова продлили арест.

7 июня 2021 года московский суд полностью оправдал Меджидова. Российское следствие пришло к выводу, что девушка выпала из окна МГИМО сама. Но пострадавшей стороне удалось добиться пересмотра приговора.

Московский городской суд удовлетворил жалобу мамы казахстанки и гособвинения и отменил оправдательный приговор. Дело Меджидова отправили на новое рассмотрение к другому судье. По ходатайству прокуратуры рассмотрение дела перенесли из Никулинского в Измайловский суд.

12 февраля 2022 года стало известно, что подозреваемый Муртузали Меджидов не явился на заседание Измайловского районного суда, которое должно было состояться 9 февраля. Заседание перенесли.

Рассмотрение уголовного дела по обвинению Меджидова началось в Измайловском районном суде Москвы с участием коллегии присяжных заседателей 5 апреля.

23 июня мама Томирис сообщила, что судебное следствие подошло к концу, остались прения и вердикт.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика