Присяжные признали виновным в смерти Томирис Байсафы сына экс-премьера Дагестана

Завершилось судебное разбирательство по делу Томирис Байсафы. Присяжные Измайловского суда Москвы единодушно признали виновным Муртазали Меджидова в смерти казахстанской студентки, передает «Хабар 24».



После долгих расследований и судебных заседаний, которые длились больше трех лет, присяжные сочли доказанным факт, что Меджидов, сын бывшего вице-премьера Дагестана, вытолкнул девушку из окна.



Напомним, 13 апреля 2018 года в Москве студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа общежития. Девушка впала в кому и спустя три недели скончалась в больнице. Тогда уголовное дело возбудили по статье «Доведение до самоубийства».



28 июля 2020 года в Москве задержали сына экс-главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова, бывшего молодого человека студентки. Ему предъявили обвинение в убийстве.



Тогда обвиняемого арестовали на два месяца. А в марте 2021 года подозреваемому в убийстве Томирис Байсафы снова продлили арест.



7 июня 2021 года московский суд полностью оправдал Меджидова. Российское следствие пришло к выводу, что девушка выпала из окна МГИМО сама. Но пострадавшей стороне удалось добиться пересмотра приговора.



Московский городской суд удовлетворил жалобу мамы казахстанки и гособвинения и отменил оправдательный приговор. Дело Меджидова отправили на новое рассмотрение к другому судье. По ходатайству прокуратуры рассмотрение дела перенесли из Никулинского в Измайловский суд.



12 февраля 2022 года стало известно, что подозреваемый Муртузали Меджидов не явился на заседание Измайловского районного суда, которое должно было состояться 9 февраля. Заседание перенесли.



Рассмотрение уголовного дела по обвинению Меджидова началось в Измайловском районном суде Москвы с участием коллегии присяжных заседателей 5 апреля.



23 июня мама Томирис сообщила, что судебное следствие подошло к концу, остались прения и вердикт.