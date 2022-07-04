S&P: У Kaspi качество портфеля в 2 раза лучше среднего показателя на рынке

Рейтинговое агентство подтвердило рейтинги банка. Прогноз "стабильный". 28 апреля S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги АО "Kaspi Bank" на уровне "ВВ-/В", одни из самых высоких рейтингов среди казахстанских банков, сообщает zakon.kz.



Рейтинговое агентство в очередной раз высоко оценило нашу стратегию и бизнес-модель. С помощью самого популярного в стране мобильного приложения Kaspi.kz наши любимые клиенты управляют личными финансами, делают платежи и переводы и совершают онлайн покупки с доставкой, не выходя из дома. Это удобно, выгодно и безопасно, что особенно важно во время карантина и режима чрезвычайного положения, - прокомментировал Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz.



По мнению рейтингового агентства, Kaspi выгодно отличается от других банков тремя важными факторами.



Во-первых, считают в агентстве, лидирующие рыночные позиции банка в потребительском кредитовании и в платежных решениях будут поддерживать качество бизнеса и значительные запасы капитала.



Во-вторых, у Kaspi развитая система риск-менеджмента. В результате, качество кредитного портфеля почти в 2 раза лучше, чем в среднем по рынку.



В-третьих, у банка сильные показатели ликвидности, которые, по мнению аналитиков, будут поддерживаться и в дальнейшем. 94% совокупных средств клиентов составляют депозиты физических лиц с низкой концентрацией, что обеспечивает высокую стабильность депозитной базы. В то время, как для других банков характерна высокая концентрация корпоративных депозитов, особенно связанных с государством, у Kaspi на долю 20 крупнейших вкладчиков приходится менее 10% совокупных депозитов по сравнению с 30% в среднем по банковскому сектору.



По мнению агентства, все эти факторы помогают Kaspi успешно противостоять замедлению экономического роста, обусловленному мерами по противодействию COVID-19 и снижением цен на нефть.