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В Казахстане приняты меры по защите ипотечников и заемщиков

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 17:26
В Казахстане приняты меры по защите ипотечников и заемщиков
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вводится запрет на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки возврата займа. Это делается для того, чтобы не допустить роста просроченной задолженности граждан по беззалоговым потребительским займам и микрокредитам, по договорам, оформленным с 1 июля 2022 года, передает Zakon.kz.

Норма не распространяется на необеспеченные кредиты, выданные физическим лицам как индивидуальным предпринимателям. Аналогичный запрет действует в отношении ипотечных займов физических лиц.

Усилены меры по защите интересов залоговых заемщиков. Поправки введены в закон о банках и банковской деятельности. Согласно им залогодатель имеет право на замену предмета залога, если сумма неисполненных обязательств по ипотечному займу составляет менее 10% от стоимости залогового обеспечения.

Дополнительно залоговым заемщикам предоставлено право на самостоятельную судебную либо внесудебную реализацию залога — жилища в трехмесячный срок.

Для недопущения реализации жилья по заниженной стоимости на торгах и обеспечения достаточности денег, полученных от внесудебной реализации залогового имущества на торгах для погашения неисполненных обязательств по ипотечным займам, повышен нижний порог продажной цены залога с 50 до 75% от первоначальной оценочной стоимости залога.

Для недопущения недобросовестных действий со стороны кредиторов введен запрет на участие в торгах залогодержателя, его работников, аффилированных лиц, а также дочерних организаций.

Введены дополнительные ограничения на реализацию залогового жилья по займам граждан. Согласно поправкам, если сумма неисполненного обязательства по ипотечному займу не превышает 15% и срок просрочки не более шести месяцев, то кредитор не вправе взыскать залог в виде жилья.

Также расширены условия для списания бланковых остатков по ипотечным жилищным займам. Эта мера позволит заемщикам, у которых отсутствует иное имущество и доходы не превышают двукратный размер минимальной заработной платы, списать долг, оставшийся после судебной реализации залогового жилья.


Источник: zakon.kz
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