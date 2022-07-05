Нефтяники и газовики объявили забастовку в Норвегии

Во вторник, 5 июля, сотрудники нескольких нефтедобывающих и газодобывающих предприятий Норвегии объявили забастовку из-за недовольства заработной платой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Работу прекратили три месторождения - Gudrun, Oseberg Süd и Oseberg Ost, а со среды к ним могут присоединиться еще четыре месторождения.



По оценке норвежской энергетической компании Equinor, из-за конфликта добыча нефти и газа во вторник сократится на 89 000 баррелей (нефтяного эквивалента) в сутки, из которых 27 500 баррелей составляет добыча газа.



Если забастовка охватит другие месторождения, это может к концу недели сократить добычу газа в стране почти на четверть (до 230 000 баррелей в сутки), а нефти на 15 процентов (до 130 000 баррелей в сутки).



Главное требование работников - повышение заработной платы в соответствии с уровнем инфляции. Ранее компании пытались подписать соглашение о заработной плате с лидерами профобъединений, но члены возглавляющего забастовку профсоюза Lederne не приняли предложенные условия. Члены остальных профсоюзов в это же время продолжают работать.



Норвегия является вторым после России производителем нефти в Европе. До начала войны России против Украины страна добывала около четырех миллионов баррелей нефтяного эквивалента, который распределялся почти поровну между нефтью и газом, и покрывала почти 25 процентов потребностей Евросоюза в природном газе. После начала войны норвежские компании пообещали увеличить добычу ископаемых на уровень, который позволил бы покрыть 40 процентов потребностей стран ЕС в газе.