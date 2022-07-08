«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июля
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.24 KZT
  • €1 = 486.78 KZT
  • 1 RUB = 7.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Велогонщик сломал шею, столкнувшись со зрителем на "Тур де Франс"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Велогонщик сломал шею, столкнувшись со зрителем на "Тур де Франс"
Кадр видео
Итальянский велогонщик команды TotalEnergies Даниэль Осс снялся с «Тур де Франс — 2022» из-за столкновения со зрителями. В результате аварии спортсмен сломал шею.

6 июля итальянец ехал на велосипеде по спуску в секторе №3 пятого этапа из Лилля в Аренберг. Некоторые болельщики наблюдали за гонкой, стоя слишком близко к трассе, в результате чего Осс врезался в них головой. Видео аварии доступно на YouTube-канале Sports Analyst.



Гонщик завершил этап, но не смог выйти на стартовую линию маршрута шестого этапа из-за полученной травмы шеи.

Позже в команде 35-летнего итальянца сообщили, что Осс снимается с «Тур де Франс». «Дополнительные обследования выявили перелом позвонка, требующий иммобилизации на несколько недель. Поэтому Даниэль Осс вынужден сняться с «Тур де Франс», — говорится в заявлении TotalEnergies.

Ранее сообщалось, что велогонщик из Колумбии Эган Берналь врезался в автобус на тренировке.

Берналь дважды побеждал в гонках Гранд-тура — «Тур де Франс» в 2019 году, став самым молодым победителем многодневки за 110 лет и первым южноамериканцем, которому покорилась победа в ней, и «Джиро д'Италия» в 2021 году.


Источник: Газета.ру
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика