Велогонщик сломал шею, столкнувшись со зрителем на "Тур де Франс"

Итальянский велогонщик команды TotalEnergies Даниэль Осс снялся с «Тур де Франс — 2022» из-за столкновения со зрителями. В результате аварии спортсмен сломал шею.



6 июля итальянец ехал на велосипеде по спуску в секторе №3 пятого этапа из Лилля в Аренберг. Некоторые болельщики наблюдали за гонкой, стоя слишком близко к трассе, в результате чего Осс врезался в них головой. Видео аварии доступно на YouTube-канале Sports Analyst.







Гонщик завершил этап, но не смог выйти на стартовую линию маршрута шестого этапа из-за полученной травмы шеи.



Позже в команде 35-летнего итальянца сообщили, что Осс снимается с «Тур де Франс». «Дополнительные обследования выявили перелом позвонка, требующий иммобилизации на несколько недель. Поэтому Даниэль Осс вынужден сняться с «Тур де Франс», — говорится в заявлении TotalEnergies.



Ранее сообщалось, что велогонщик из Колумбии Эган Берналь врезался в автобус на тренировке.



Берналь дважды побеждал в гонках Гранд-тура — «Тур де Франс» в 2019 году, став самым молодым победителем многодневки за 110 лет и первым южноамериканцем, которому покорилась победа в ней, и «Джиро д'Италия» в 2021 году.

