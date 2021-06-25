"Я шокирован". Александр Винокуров прокомментировал свое отстранение

Бывший генеральный менеджер Astana - Premier Tech Александр Винокуров рассказал, что шокирован решением об отстранении от должности, тем более в преддверии "Тур де Франс", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Действительно, меня отстранили от моей должности, об этом я был письменно уведомлен прямо в середине сезона за несколько дней до старта самой главной гонки года – "Тур де Франс". Конечно, я шокирован таким решением. Все знают, что велоспорт – это дело всей моей жизни", - сказал Винокуров РИА Новости.



Агентство отмечает, что, по информации французского издания L’Equipe, причиной отстранения Винокурова стали личные проблемы. Однако сам спортсмен отрицает эту информацию. По его словам, личных проблем у него нет. Официально в уведомлении говорилось, что решение об отстранении было принято в результате низких спортивных показателей команды в этом году. Спортсмен отмечает, что не согласен с этим, напомнив, что на настоящий момент в копилке команды 8 побед, 33 подиума. "Тем более что сезон еще не закончен и делать какие-то выводы вплоть до отстранения сейчас - это очень странно", - считает он.



"Де-юре меня не уволили, де-факто - да. Как с этим бороться? Двигаться в новом направлении, наверное. Скажу лишь то, что я сам, будучи спортсменом, прославлял свою Родину, одержал огромное количество побед и принес Казахстану две олимпийские медали (серебряную и золотую), позже, как тренер, вырастил не одно поколение медалистов, которые защищали честь страны на международных соревнованиях. Велокоманда "Астана" стала визитной карточкой Казахстана на мировой арене. Сейчас, когда проект "Астана" стал одной из лучших команд мира, мне очень горестно, что меня можно вот так грубо отстранить от команды, только потому что я всегда открыто выражал свое профессиональное мнение, которое кому-то не было угодно", - подчеркнул Винокуров.



"В любом случае сейчас меня больше всего заботят предстоящие Олимпийские игры. И я надеюсь, что наша главная надежда на них, Алексей Луценко, сможет хорошо подготовиться, без какого-либо стресса, который сейчас возник вокруг всей этой ситуации с командой. Я буду болеть за него, чтобы он показал в Токио достойный результат и доказал всему миру силу казахстанского велоспорта с его богатой многолетней историей!" - резюмировал он.