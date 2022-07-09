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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист

Просмотров:748 Опубликовано: Сегодня, 11:38
Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист
Фото Алихана Сариева
В настоящий момент реальный курс тенге к доллару - тысяча к одному. Такое мнение высказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Atameken Business.

По его словам, тенге еще два года назад необходимо было отпустить. Уже в 20 году его курс к доллару должен был превышать 500 тенге независимо от всяких внешних факторов и геополитики.

Искусственное сдерживание только создает иллюзию стабильности и разрушает экономику, говорит экономист. И считает не только ошибкой, но даже глупостью попытки Нацбанка через интервенции сдерживать нацвалюту.

Только за последние полгода на это потрачено около трех миллиардов долларов, а за два года - почти 20 миллиардов. Если тенге отпустить, экономика встанет на реальные рельсы. Страна займется повышением производительности, а люди по-настоящему озадачатся поиском доходов. И это, в свою очередь, станет реальным укреплением всей экономики.

"Нужно отпустить курс - 600, 700, 800 тенге за доллар. В идеале - тысячу тенге за доллар. Тогда российская продукция станет очень дорогой. Тогда миллионы казахстанцев начнут работать - собирать столы, шить вещи, откроются швейные мастерские. То есть когда мы реально отпустим курс и станет дорогим импорт, тогда люди начнут работать, тогда это станет прибыльным", - заявил экономист.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 14:08
Сказочный...
 
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  • ММА
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:46
Где учился и чему сей экономист?... Записки идиота.
 
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  • Ingul
  • ММА
 glu-info (Посетители) Сегодня, 12:09
Цитата: Ingul
Если бы меньше воровали с госбюджета, тенге был бы крепче.

1.Талгат Ермегияев, 5 миллиардов 901 миллион 445 тысяч тенге
2. Серик Ахметов — 2 миллиарда тенге. 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
3. Дулат Айтжанов – 1.1 миллиард тенге. 3 года лишения свободы.
4. Багдат Майкеев – 2 миллиона долларов (примерно 600 миллионов тенге по нынешнему курсу). 6 лет колонии строгого режима
5. Нурлан Джуламанов, директор пограничной службы КНБ — 173 млн 181 тысяч тегне. 11 лет тюрьмы
6. Аскар Бульдешев – 140 миллионов тенге. 8,5 лет лишения свободы
7. Алмаз Асенов — 200 тысяч долларов (66 миллионов тенге). 11 лет лишения свободы (в 2016 вышел по УДО)
8. Муслим Умирьяев — 100 тысяч долларов (33 миллиона тенге). 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с конфискацией имущества
 
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  • ЁмоЁ
  • ММА
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:02
Особенно впечатляет тезис "...люди по-настоящему озадачатся поиском доходов".
Да большинство и сейчас этим занимается, но почему-то это не спасает тенге.
Если бы меньше воровали с госбюджета, тенге был бы крепче.
 
 

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