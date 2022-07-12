«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Июля
+29...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.38 KZT
  • €1 = 473.71 KZT
  • 1 RUB = 8.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы с кредитами не смогут получить новые займы – Токаев подписал закон

Просмотров:1297 Опубликовано: Вчера, 18:18
Казахстанцы с кредитами не смогут получить новые займы – Токаев подписал закон
Иллюстративное фото
Срок предоставления информации в Кредитное бюро о выданных займах сократят с 15 до одного рабочего дня.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности", сообщается на сайте Акорды.

Принятые поправки не позволяют закредитованным казахстанцам получить новые займы. Также сократится срок предоставления информации в Кредитное бюро о выданных займах с 15 до одного рабочего дня, ограничится предельное значение вознаграждения по микрокредиту и размер неустойки.

"Для сокращения долговой нагрузки заёмщиков микрофинансовых организаций предлагается ограничить долговую нагрузку заёмщиков путём сокращения размера переплаты по микрокредиту в два раза – со 100% до 50% от суммы микрокредита", – рассказала ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Также благодаря поправкам в Казахстане внедрят накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет.

Накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС, в отличие от банковского депозита, предоставляет возможность не только накопить средства на оплату обучения, но и даёт дополнительно страховую защиту. При наступлении страхового случая страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребёнка вне зависимости от накопленной суммы.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksa-N (Посетители) Вчера, 22:55
Правильно. А то наберут кредит на кредите, потом ходят бастуют или родственников принуждают расплачиваться. Все чаще и чаще слышу, что одна семья возьмет кредит, потом праздник и давай по родственникам раскидывать суммы, кто сколько должен подарить.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика