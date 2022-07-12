Казахстанцы с кредитами не смогут получить новые займы – Токаев подписал закон

Срок предоставления информации в Кредитное бюро о выданных займах сократят с 15 до одного рабочего дня.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности", сообщается на сайте Акорды.



Принятые поправки не позволяют закредитованным казахстанцам получить новые займы. Также сократится срок предоставления информации в Кредитное бюро о выданных займах с 15 до одного рабочего дня, ограничится предельное значение вознаграждения по микрокредиту и размер неустойки.



"Для сокращения долговой нагрузки заёмщиков микрофинансовых организаций предлагается ограничить долговую нагрузку заёмщиков путём сокращения размера переплаты по микрокредиту в два раза – со 100% до 50% от суммы микрокредита", – рассказала ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.



Также благодаря поправкам в Казахстане внедрят накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет.



Накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС, в отличие от банковского депозита, предоставляет возможность не только накопить средства на оплату обучения, но и даёт дополнительно страховую защиту. При наступлении страхового случая страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребёнка вне зависимости от накопленной суммы.