Казахстанцы с кредитами не смогут получить новые займы – Токаев подписал закон

Срок предоставления информации в Кредитное бюро о выданных займах сократят с 15 до одного рабочего дня.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности", сообщается на сайте Акорды.
Принятые поправки не позволяют закредитованным казахстанцам получить новые займы. Также сократится срок предоставления информации в Кредитное бюро о выданных займах с 15 до одного рабочего дня, ограничится предельное значение вознаграждения по микрокредиту и размер неустойки.
"Для сокращения долговой нагрузки заёмщиков микрофинансовых организаций предлагается ограничить долговую нагрузку заёмщиков путём сокращения размера переплаты по микрокредиту в два раза – со 100% до 50% от суммы микрокредита", – рассказала ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Также благодаря поправкам в Казахстане внедрят накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет.
Накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС, в отличие от банковского депозита, предоставляет возможность не только накопить средства на оплату обучения, но и даёт дополнительно страховую защиту. При наступлении страхового случая страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребёнка вне зависимости от накопленной суммы.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz