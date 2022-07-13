15-летняя школьница погибла на рабочем месте в кафе в Шымкенте

15-летняя школьница работала кассиром и мыла полы в кафе быстрого питания в Шымкенте. Предварительное заключение экспертизы: смерть наступила от удара током, передает Tengrinews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Агару Куралбай, недавно окончила 9 классов, получила аттестат. Девочка откладывала деньги на отпуск и помогала маме. Несколько дней назад семья девочки получила страшное известие - Агару скончалась на работе.
"Когда я ее увидела в морге, у нее все лицо было в кровоподтеках, за ухом была кровь, на голове гематома", - говорит Бибигайша Куттыбаева, мама погибшей.
Трагедия произошла 3 июля в кафе быстрого питания в одном из развлекательных центров Шымкента. Сначала родственникам позвонили и заявили, что подросток умер от удара током. Такое же сообщение поступило и медикам. Но теперь в кафе называют другую причину смерти.
"Сильнее всего нас поразило то, что они рассказали. По их словам, утром Агару пришла и выпила энергетический напиток натощак и якобы после этого у нее заболело сердце и она упала. Это странно, потому что изначально нам говорили об ударе током. Мы спрашивали девушку, которая работала с ней, она сказала, что, да, было напряжение и из головы сестры шел дым", - говорит Женишхан Калыбай, брат погибшей.
По словам матери погибшей, у девочки не было проблем с сердцем. Она работала с сестрой. Ту предупреждали, что на рабочем месте есть высокое напряжение.
Родители Агару надеются на прозрачное расследование и что виновные понесут наказание.
"В настоящее время Каратауским РОП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Работе кафе будет дана правовая оценка", - заявил Аянхан Омаров, заместитель начальника следственного отдела Каратауского РОВД Шымкента.
На руках у родственников есть предварительное заключение экспертизы, в котором эксперты склоняются к тому, что девочка умерла от удара током. Окончательное заключение экспертизы будет готово через 20 дней.
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