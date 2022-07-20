Каких клиентов ценят ночные бабочки, а каких предпочитают выпроводить?

Какие клиенты бесят проституток и они предпочитают не связываться с ними и специально завышают ценник – рассказ из первых рук.



Корреспондент Caravan.kz узнал о том, каких клиентов предпочитают жрицы любви, а каким клиентам могут отказывать. Об этом и некоторых других нюансах профессии рассказала работница индустрии Алина.



Какие клиенты считаются самыми лучшими?



- Дело в том, что условия работы, как и клиенты, могут быть разные, – рассказывает Алина. - Например, нам нравятся беспроблемные клиенты при деньгах - папики. Чем богаче клиент, тем лучше – это понятно. Самый хороший клиент обычно прилично одет, с хорошим новым телефоном, хорошая обувь, не жалуется на цену, платит сразу и приятен в общении, да, общение — это тоже важно. Немало клиентов приходит к нам не только по, так сказать, естественным надобностям, но и заодно просто пообщаться, приятно провести время.



Какие клиенты могут получить от ворот поворот?



- На самом деле, к сожалению, не все клиенты бывают адекватными. Иногда нормальный, на первый взгляд, мужик может пытаться сбивать цену, не хочет платить сразу, или ему не нравится, например, внешний вид девушки, ее белье, или даже начинаются жалобы после оказания услуг – мол, «я не такого ждал, за что я деньги заплатил, давай деньги обратно». К примеру, если к нам приходит парень, одетый как попало, в трениках, грязной обуви, мы такого даже на порог можем не пустить, у таких и денег может не оказаться.



Некоторым клиентам не нравится обстановка в помещении – да, есть и такие. На самом деле некоторые клиенты приходят пьяными, иногда даже под влиянием наркотиков, могут вести себя грубо и агрессивно – таким мы можем отказать без объяснения причин. Но все же такие попадаются не так часто, как некоторым может показаться. В основном у нас обычные мужчины, которым необходимо расслабиться, пообщаться.



Кто вас защищает?



- Несколько лет назад я работала под крышей на проспекте Сейфуллина. Нас, семерых девушек, охранял парень Нурбек, который приехал в Алматы из Южно-Казахстанской области, он работал с земляками. Он снял для нас частный дом у местного жителя, мы там принимали клиентов. Нурбек следил, чтобы нас никто не обижал, брал деньги с клиентов. Следил, чтобы мы не брали с клиентов деньги себе в карман. И даже несмотря на это у нас были несколько раз неприятные инциденты с клиентами. На мою знакомую один мужик набросился за то, что она медленно раздевалась, он ее побил, прибежавшего на шум Нурбека он тоже побил, потом убежал. Теперь из-за того, что полиция стала гонять нас с проспекта Сейфуллина я, как и многие другие, решила уйти в индивидуалки. Сейчас, если пришедший ко мне клиент скандалит или дебоширит, говорю, что вызову полицию – я имею такие же права на защиту, как и все. Обычно это помогает.



Теперь я индивидуально работаю - так намного выгоднее, ведь когда под крышей, то приходится отдавать большую часть дохода. Все же денег получается зарабатывать больше, чем если бы работала на обычной работе. Меня все устраивает сейчас. Может, когда-нибудь я организую свой бизнес, что-нибудь, связанное с красотой.



Имя нашей собеседницы было изменено по ее просьбе.

