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Национальный банк Украины объявил о девальвации гривны

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Национальный банк Украины объявил о девальвации гривны
Фото из открытых источников
Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны, ослабив его сразу на 25 процентов - с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Нацбанк Украины объяснил свое решение изменениями нынешних "фундаментальных характеристик экономики страны и укреплением доллара к другим валютам".

Кроме того, отметили в нацбанке, ослабление гривны позволит увеличить конкурентоспособность украинских предприятий, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость национальной экономики.

Девальвация гривны увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами, снизит спекулятивную составляющую поведения участников рынка и будет способствовать стабилизации курсовых ожиданий, считают в нацбанке.


Источник: Tengrinews.kz
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