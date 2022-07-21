Национальный банк Украины объявил о девальвации гривны

Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны, ослабив его сразу на 25 процентов - с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт регулятора.



Нацбанк Украины объяснил свое решение изменениями нынешних "фундаментальных характеристик экономики страны и укреплением доллара к другим валютам".



Кроме того, отметили в нацбанке, ослабление гривны позволит увеличить конкурентоспособность украинских предприятий, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость национальной экономики.



Девальвация гривны увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами, снизит спекулятивную составляющую поведения участников рынка и будет способствовать стабилизации курсовых ожиданий, считают в нацбанке.