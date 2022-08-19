Сахар подорожал на 87% за год в Казахстане

За январь–июнь 2022 года в стране произвели 149,1 тыс. тонн сахара — на 9% больше, чем годом ранее. Наибольший объем производства традиционно пришелся на Жамбылскую область: 96 тыс. тонн, плюс 16,4% за год. Доля региона от всего объема производства по РК составила 64,3%, против 60,3% годом.



По итогам января–мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сахар на 57,1%, против 48% годом ранее, пишет energyprom.kz.



Доля импорта соответственно сократилась с 52% до 42,9%. В страну завезли 63,5 тыс. тонн сахара, минус 38,9% за год. Объем реализации на внутреннем рынке также уменьшился: на 25,6%, до 147,7 тыс. тонн.



За январь–июнь 2022 года в страну завезли 210,6 тыс. тонн тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твердом состоянии на сумму 126,4 млн долларов. Сокращение объема в натуральном выражении составило 11,3%, в денежном, напротив, наблюдался рост на 15,3%.



Из стран СНГ Казахстан завез 65,3 тыс. тонн сахара и сахарозы — на 45,7% меньше, чем годом ранее. Основной объем импорта пришёлся на Россию: 62,4 тыс. тонн, годовое сокращение — на 42,5%.



Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 145,3 тыс. тонн сахара — на 23,9% больше, чем годом ранее. Здесь основной объем пришелся на Бразилию: 107,7 тыс. тонн, годовой рост — на 24,1%.



В июле текущего года килограмм сахара в стране в среднем стоил 537 тенге — сразу на 86,6% больше, чем годом ранее.



Сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Жамбылской области: сразу в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Карагандинская область. Наименьший рост цен был отмечен в Нур-Султане: плюс 58,3%.



Среди крупных городов страны дороже всего килограмм сахара стоил в Алматы (581 тенге), Кунаеве (555 тенге) и Атырау (554 тенге). Самая низкая цена была зафиксирована в Актобе (449 тенге).