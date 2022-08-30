Четырех человек из горящего авто спас житель Павлодарской области

В Павлодарской области мужчина спас из горящего автомобиля четырех - человек, после чего легковушка взорвалась, передает корреспондент Tengrinews.kz.42-летний житель села Маралды Еркебулан Жузбаев несмотря на угрозу взрыва, бросился к объятому огнем авто. Первых двух пострадавших вытащил сам, еще двух помог ему спасти один из очевидцев.Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Один их четырех человек находится коме, двое в тяжелом состоянии. Авария произошла 26 августа на трассе Павлодар-Шарбакты, возле поселка Маралды. По информации очевидцев, легковушка столкнулась с прицепом КамАЗа. Сразу после столкновения машина загорелась.На кадрах, попавших в Instagram, виден только полыхающий огнем автомобиль, а в нескольких метрах от него на траве лежат люди, на следующих кадрах медики скорой оказывают помощь пострадавшим.По словам очевидцев, видеозапись была сделана уже после того, как Еркебулан первым бросился спасать людей из горящего авто. Сам момент спасения на видео не попал.Корреспонденту Tengrinews.kz удалось поговорить с героем. Мужчина работает путейцем на станции Маралды."В тот вечер я возвращался с работы. Увидел на трассе авария. Стоял КамАЗ, чуть дальше горела Audi. Я остановился и сразу побежал к этой машине. Она горела, увидел, что внутри были люди. Хотел подойти, но огонь не давал. Недалеко стояли люди, тоже боялись подойти. Я кричал, что надо спасать, хотя сам тоже очень боялся. Машина могла взорваться в любой момент.Дернул дверь, она открылась, вытащил одного, оттащил подальше. Побежал за вторым, в это время пламя стало еще больше. Я побежал к водителям, просил огнетушитель. Там стояли легковые, грузовые автомобили, но ни у кого не нашлось огнетушителя. Кто-то дал маленький баллончик, я опять побежал к горевшей машине, огонь стал еще больше, огнетушитель не помог, достал второго пассажира. Потом один мужчина помог вытащить еще двоих человек. Мы только успели унести последнего, прошла где-то минута, и произошел взрыв", - рассказывает Жузбаев.Своего напарника мужчина на лицо не запомнил."Он почти такого же возраста как я. Возможно, проезжал мимо. Но если бы не он, я сам бы уже не справился. После того как подъехала скорая, я уехал. Уже в машине увидел, что обжег руки. Но мои ожоги, так царапины, главное, что люди живы", - говорит мужчина.О героическом поступке Еркебулана Жузбаева сообщили в Instagram очевидцы. Пользователи соцсетей просят наградить отважного железнодорожника. Благодарят его и родственники спасенных мужчин. Со слов родных, в тот вечер те спешили на свадьбу.