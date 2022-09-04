Миллион тенге от банка получат жители сгоревших домов в Костанайской области

По миллиону тенге от банка получат семьи, у которых сгорели дома в лесном пожаре в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Halyk Bank.



Сообщается, что банк направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере 1 миллиона тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое – аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости.



Кроме того, руководством банка принято решение о списании действующих кредитов в Halyk Bank всем владельцам сгоревших домов.



Руководство и коллектив банка искренне сопереживают всем пострадавшим от разрушительных последствий пожара жителям сел Озерное, Лесное, Аманкарагай и выражают надежду, что их жизни вернутся в привычное русло в самое ближайшее время.